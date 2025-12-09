close-btn
Скільки чеків сформував бізнес та який виторг отримав у листопаді 2025

09.12.2025 12:30
Микола Деркач

У листопаді 2025 року платники податків сформували 857 млн фіскальних чеків. Це на 76,8 млн більше, ніж у листопаді 2024 року, або +10%

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що середньодобова кількість фіскальних чеків за цей період також зросла на 2,6 млн штук – з 26 млн до 28,6 млн.

Виторги у листопаді 2025 року також продемонстрували позитивну динаміку. Порівняно із листопадом минулого року вони зросли на 88,6 млрд грн – з 415,9 млрд грн до 504,5 млрд грн.

Середньодобовий виторг підвищився з 13,9 млрд грн до 16,8 млрд грн, тобто на 2,9 млрд грн.

Така динаміка свідчить, що все більше суб’єктів господарювання проводять операції у правовому полі та оформлюють продажі через фіскальні чеки.

Читайте також: Скільки позовів до боржників подали українські банки цьогоріч — Опендатабот

Що це означає для держави і бізнесу?

  1. Більше прозорості та довіри: бізнес працює відкрито, а покупці отримують захист та гарантії.
  2. Менше ризиків і перевірок: чесні підприємці потрапляють у найнижчу групу ризику та працюють спокійно.
  3. Справедлива конкуренція: зменшення тіньового сегменту вирівнює правила роботи для всіх.
  4. Економічна стійкість: легальний обіг товарів формує основу для відновлення та зростання.
  5. Стабільні надходження до бюджету: кожен чек – це підтримка армії та економіки у воєнний час.

«Пам’ятайте, кожен чек одночасно захищає права покупця, підтверджує сплату податків і робить внесок у фінансову стабільність країни», — додали у пресслужбі.

