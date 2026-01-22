Українська Preply залучила $150 млн та стала єдинорогом

Платформа для онлайн-вивчення мов Preply повідомила про успішне завершення інвестиційного раунду Series D, у межах якого компанія залучила $150 млн. Після закриття угоди ринкова оцінка Preply зросла до $1,2 млрд, що робить компанії ще одним українським єдинорогом

Лід-інвестором раунду виступила інвестиційна компанія WestCap. Розміщення угоди супроводжував Goldman Sachs International, який виконав роль агента з розміщення. До переліку інвесторів також увійшли EBRD і Horizon Capital.

Залучений капітал Preply планує використати для масштабування доступного та якісного навчання на глобальному рівні. Окремий фокус компанія робить на розвитку рішень на базі штучного інтелекту (ШІ), а також на посиленні продуктових та інженерних команд.

Окрім фінансової участі, WestCap приєднується до Preply у статусі стратегічного партнера. Партнер WestCap Аллен Маск увійде до ради директорів Preply.

Після завершення цього раунду сукупний обсяг інвестицій, залучених Preply за весь час, сягнув майже $299 млн.

У компанії нагадали, що після раунду Series C Preply більш ніж утричі наростила кількість репетиторів, доступних для бронювання, а також суттєво розширила мовну пропозицію, додавши понад 40 нових мов. Протягом останніх 12 місяців Preply продовжувала зміцнювати фінансові показники та вийшла на позитивний EBITDA.

Про Preply

Preply заснували у 2012 році українці Кирило Бігай, Дмитро Волошин і Сергій Лук’янов.

Ідея проєкту з’явилася після особистого досвіду Кирила Бігая: намагаючись покращити англійську, він звернувся до онлайн-репетитора з Техасу.

Саме цей досвід підштовхнув команду до створення платформи, яка дає змогу вивчати мови онлайн за допомогою репетиторів.

Нагадаємо, що українські та міжнародні стартапи отримали шанс залучити до $5 млн інвестицій на конкурсі IT Arena Warsaw Startup Competition, який відбудеться 15–16 травня у Варшаві. Це можливість презентувати продукт іноземним інвесторам, поборотися за призові гроші та вийти на нові ринки.

