close-btn
PaySpaceMagazine

Українська Preply залучила $150 млн та стала єдинорогом

22.01.2026 11:20
Ольга Деркач

Платформа для онлайн-вивчення мов Preply повідомила про успішне завершення інвестиційного раунду Series D, у межах якого компанія залучила $150 млн. Після закриття угоди ринкова оцінка Preply зросла до $1,2 млрд, що робить компанії ще одним українським єдинорогом

Українська Preply залучила $150 млн та стала єдинорогом

Фото: freepik.com

Лід-інвестором раунду виступила інвестиційна компанія WestCap. Розміщення угоди супроводжував Goldman Sachs International, який виконав роль агента з розміщення. До переліку інвесторів також увійшли EBRD і Horizon Capital.

Залучений капітал Preply планує використати для масштабування доступного та якісного навчання на глобальному рівні. Окремий фокус компанія робить на розвитку рішень на базі штучного інтелекту (ШІ), а також на посиленні продуктових та інженерних команд.

Окрім фінансової участі, WestCap приєднується до Preply у статусі стратегічного партнера. Партнер WestCap Аллен Маск увійде до ради директорів Preply.

Після завершення цього раунду сукупний обсяг інвестицій, залучених Preply за весь час, сягнув майже $299 млн.

Цікаве по темі: Український стартап Crosscheck залучив $220 тис. інвестицій

У компанії нагадали, що після раунду Series C Preply більш ніж утричі наростила кількість репетиторів, доступних для бронювання, а також суттєво розширила мовну пропозицію, додавши понад 40 нових мов. Протягом останніх 12 місяців Preply продовжувала зміцнювати фінансові показники та вийшла на позитивний EBITDA.

Про Preply

Preply заснували у 2012 році українці Кирило Бігай, Дмитро Волошин і Сергій Лук’янов.

Ідея проєкту з’явилася після особистого досвіду Кирила Бігая: намагаючись покращити англійську, він звернувся до онлайн-репетитора з Техасу.

Саме цей досвід підштовхнув команду до створення платформи, яка дає змогу вивчати мови онлайн за допомогою репетиторів.

Нагадаємо, що українські та міжнародні стартапи отримали шанс залучити до $5 млн інвестицій на конкурсі IT Arena Warsaw Startup Competition, який відбудеться 15–16 травня у Варшаві. Це можливість презентувати продукт іноземним інвесторам, поборотися за призові гроші та вийти на нові ринки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI почала глобальний запуск вікової фільтрації в ChatGPT

Ключові тренди крипторинку у 2026 році — Ripple

Де в Європі найдешевше та найдорожче житло

Джерело: AIN.

Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Стартапи можуть отримати до $5 млн інвестицій на IT Arena Warsaw Startup Competition 20.01.2026

Стартапи можуть отримати до $5 млн інвестицій на IT Arena Warsaw Startup Competition
Українські стартапи можуть залучити до €40 000: грантова програма Startup EDGE 24.12.2025

Українські стартапи можуть залучити до €40 000: грантова програма Startup EDGE
Український виробник захищеного звʼязку HIMERA залучив $2,5+ млн — Федоров 22.12.2025

Український виробник захищеного звʼязку HIMERA залучив $2,5+ млн — Федоров
Український стартап Crosscheck залучив $220 тис. інвестицій 20.12.2025

Український стартап Crosscheck залучив $220 тис. інвестицій
ZAS Ventures інвестував в український стартап 17.12.2025

ZAS Ventures інвестував в український стартап
Хто представить Україну на головній технологічній виставці світу CES 2026 05.12.2025

Хто представить Україну на головній технологічній виставці світу CES 2026
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

 Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
Останні новини
Сьогодні  13:40

Скільки українців виїхали за кордон і не повернулися у 2025 — Опендатабот

 Сьогодні  12:30

Скільки українці витратили на онлайн-покупки у 2025 — Prom

 Сьогодні  11:20

Українська Preply залучила $150 млн та стала єдинорогом

 Сьогодні  10:10

2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

 21.01.2026  21:30

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1 000 в S&P 500 на початку 2026

 21.01.2026  21:00

Чому ринок облігацій США може обвалитися у 2026 році

 21.01.2026  20:30

Скільки заробила Нова пошта у 2025 — підсумки року

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.