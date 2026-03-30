Деяким українцям скасували надбавки до пенсії

В Україні переглянули систему пільг для донорів: частину виплат скасували, зокрема й пенсійні надбавки. Проте нововведення поширюються не на всіх громадян

Відтепер доплата до пенсії за донорство більше не нараховується, але це стосується лише тих, хто оформлюватиме пенсію після змін. Для осіб, які вже мали відповідні пільги, умови залишаються без змін — виплати зберігаються.

Відповідно до Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», з 25 січня 2026 року втратили чинність окремі соціальні гарантії для донорів.

Зокрема, більше не діють:

право на додатковий день відпочинку (водночас вихідний у день здачі крові залишається);

виплати у разі тимчасової непрацездатності через хворобу;

підвищена стипендія для студентів-донорів;

пенсійна надбавка для почесних донорів.

Ці зміни запровадили в межах гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію.

Водночас громадяни, які вже оформили статус почесного донора та отримували відповідну доплату, продовжать її отримувати й надалі. Право на таку надбавку мають ті, хто безоплатно здав 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми.

Розмір цієї виплати становить 10% від встановленого прожиткового мінімуму на одну особу в місяць. У 2026 році ця сума дорівнює 321 гривні щомісяця.

Нагадаємо, що уряд затвердив нову програму підтримки обдарованих студентів з інвалідністю — передбачено 80 академічних стипендій у розмірі 8 000 грн. Виплати стартують з 1 вересня 2026 року та надаватимуться за високі досягнення у навчанні.

Раніше ми писали, що деякі українські пенсіонери мають можливість збільшити розмір своїх виплат на 20% — для цього достатньо звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою. У 2026 році перелік тих, хто має право на таку доплату, було розширено.

