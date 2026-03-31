Деяким українцям призупинять виплату пенсій

Пенсії в Україні виплачуються щомісячно. Але існують ситуації, коли виплата пенсії призупиняється. Стаття 49 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» регламентує припинення та поновлення виплати пенсії

Про це йдеться у матеріалі ГУ Пенсійного фонду України в Одеській області.

Важливо пам’ятати підстави припинення виплати пенсій:

Непроходження фізичної ідентифікації пенсіонерами, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або за кордоном (до 31 грудня кожного календарного року) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 № 299 «Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Відсутність видаткових операцій за рахунками пенсіонерів, які проживають на ТОТ, протягом шести місяців підряд. Неповідомлення про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення рф пенсіонерами, які проживають на ТОТ або виїхали на підконтрольну Україні територію.

Для відновлення пенсійних виплат громадянам, які перебувають на ТОТ необхідно подати заяву онлайн та пройти ідентифікацію.

Це можливо зробити за допомогою:

Авторизації в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія. Відеоконференцзв’язку, проведеного територіальним органом Пенсійного фонду України із дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, під час сеансу якого пред’являються документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, встановленого правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики та Мінцифри.

Для відновлення пенсійних виплат громадянам, які виїхали з ТОТ на підконтрольну українській владі територію, необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та подати повідомлення про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення рф.

Для відновлення пенсійних виплат громадянам, які виїхали за кордон, необхідно документи для поновлення (копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом); оригінал документу про посвідчення факту, що особа є живою (з перекладом); копію паспорту громадянина України) надіслати засобами поштового зв’язку (рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю). Копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.

Також установи уповноважених банків щомісяця до 25 числа в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через захищені канали зв’язку надсилають згідно з протоколами обміну інформацією Пенсійному фонду України інформацію про одержувачів, які пройшли фізичну ідентифікацію.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 03.02.2026 № 126 «Про внесення зміни до пункту 10 Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, особам, які тимчасово проживають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих рф територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих рф територій України та проживають на підконтрольній Україні території».

Пунктом 2 постанови № 126 встановлено, що в разі, коли станом на 01.02.2026 до територіальних органів Пенсійного фонду України не надійшло від особи, яка у період з 01.01.2025 до 01.02.2026 пройшла фізичну ідентифікацію, повідомлення про неодержання пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат від органів пенсійного забезпечення рф (далі — повідомлення), то виплата пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат проводиться протягом періоду до подання такою особою повідомлення до територіального органу Пенсійного фонду України, але не довше ніж до 01.04.2026.

Пенсійний фонд України наголошує, що люди не залишаться без пенсії назавжди. Після підтвердження особи всі виплати поновлять відповідно до вимог чинного законодавства.

