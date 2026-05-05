Пенсії ветеранів за вислугу років: які умови та виплати

05.05.2026 12:30
Микола Деркач

Держава продовжує підтримувати не лише чинних військових, а й ветеранів, які завершили службу та мають необхідну вислугу років. Для них передбачено пенсійне забезпечення без обмеження максимального розміру

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, передає ІА Ре-Інформ.

Ветерани можуть розраховувати на різні види допомоги залежно від своїх обставин. Одним із ключових інструментів такої підтримки є пенсія за вислугу років.

Кому призначають пенсію

Отримати такі виплати можуть Захисники та Захисниці, які звільнилися зі служби та відповідають одній із умов:

  • мають не менше ніж 25 років календарної вислуги;
  • досягли 45-річного віку на момент звільнення та мають щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше ніж 12 років і 6 місяців припадає на службу.

Який розмір виплат

Розмір пенсії залежить від тривалості служби та обчислюється як частка грошового забезпечення без урахування бойових виплат:

  • від 65% до 70% — для тих, хто має від 25 років календарної вислуги;
  • від 50% до 70% — для осіб зі страховим стажем від 25 років, із яких щонайменше 12 років і 6 місяців становить служба.

Раніше повідомлялося, що у Києві ветерани з інвалідністю можуть отримати компенсацію на адаптацію житла під свої потреби.

