Пенсії в Україні перерахують за новими правилами

Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати, який використовується для розрахунку майбутніх пенсій. За перший квартал 2026 року він зріс більш ніж на 1 342 грн, що вплине на розмір виплат для тих українців, які виходитимуть на пенсію найближчими роками

За даними ПФУ, у березні середня зарплата, з якої сплачували страхові внески, становила 23 218 грн. На початку року цей показник був на рівні 21 876 грн, а у січні минулого року — 18 660 грн. Таким чином, за рік середня зарплата для розрахунку пенсій зросла більш ніж на 4,5 тис. грн.

Саме цей показник є одним із ключових елементів формули нарахування пенсій відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Розмір виплати визначають за формулою: середня зарплата по країні × індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт страхового стажу.

Індивідуальний коефіцієнт залежить від того, наскільки офіційна зарплата людини була вищою або нижчою за середню по країні в кожен окремий період роботи. Водночас кожен рік страхового стажу додає до формули 1%.

Експерти звертають увагу на проблему чинної системи: через постійне зростання середньої зарплати українці, які оформлюють пенсію зараз, отримують вищі стартові виплати, ніж люди з аналогічним стажем, які вийшли на пенсію кілька років тому.

Частково цей розрив компенсує щорічна індексація. Однак вона не поширюється на тих, хто став пенсіонером протягом останніх трьох років, оскільки їхні виплати вважаються актуальними.

Зростання середньої зарплати до понад $23 тис. означає вищі пенсії для майбутніх пенсіонерів. Водночас це ще більше збільшує різницю між «новими» та «старими» пенсіями, яку індексація поки не здатна повністю перекрити.

За матеріалами napensii.ua.