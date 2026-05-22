Пенсіонери втрачають гроші через одну помилку: кого це стосується

Частина українських пенсіонерів може втрачати доплати через те, що окремі надбавки не призначають автоматично. Щоб отримати такі виплати, потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду, подати заяву та підтвердні документи. Оформити звернення можна також через вебпортал ПФУ або ЦНАП

Однією з найпоширеніших є доплата за понаднормовий страховий стаж. Вона передбачена для людей, які мають більше років стажу, ніж вимагає закон. Для тих, кому пенсію призначили до жовтня 2011 року, норма становить 25 років для чоловіків і 20 — для жінок. Після цієї дати — 35 та 30 років відповідно. За кожен додатковий рік держава доплачує 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це 25,95 гривні за рік понаднормового стажу.

Окремо через заяву оформлюються виплати людям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Йдеться про додаткові пенсії за шкоду здоров’ю, компенсації сім’ям у разі втрати годувальника, доплати ліквідаторам аварії та колишнім працівникам ЧАЕС. Розмір таких надбавок залежить від категорії постраждалого, групи інвалідності та інших обставин.

Також право на спеціальні доплати мають родини шахтарів, які загинули через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання. У 2026 році така допомога становить 2 595 гривень на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Читайте також: Скільки грошей на рахунках українців — звіт за квітень 2026

Через окреме звернення оформлюються і доплати ветеранам війни, учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності. Якщо загальна пенсія нижча за встановлений мінімум, держава компенсує різницю. Розмір виплат залежить від статусу людини та групи інвалідності.

Деякі українці можуть претендувати на пенсію за особливі заслуги перед державою. Такі надбавки передбачені, зокрема, для Героїв України, повних кавалерів орденів Слави та інших нагороджених громадян.

Ще одна виплата, яку не нараховують автоматично, — допомога на догляд для самотніх пенсіонерів віком від 80 років. У 2026 році її розмір становить 1 038 гривень на місяць. Для оформлення потрібно подати заяву, медичний висновок, паспорт та ідентифікаційний код.

У Пенсійному фонді нагадують: доплати починають нараховувати лише з місяця подання документів, тому із зверненням радять не зволікати.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Новий власник докапіталізує PINbank на ₴200 млн

Частка проблемних кредитів впала до мінімуму за 15 років — НБУ

Чому українцям блокують рахунки за кордоном

За матеріалами napensii.ua.