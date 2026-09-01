Як зміниться ціна золота до 2030 року — прогноз

Ціна золота до 2030 року може знизитися до $3000–3200 за тройську унцію (31,1034768 грама), якщо ринок повторить історичні цикли останніх п’яти десятиліть

Такий прогноз оприлюднили аналітики TradingShot. Станом на кінець серпня золото торгується поблизу $4444 за унцію після помітного відновлення протягом місяця. Водночас експерти вважають, що дорогоцінний метал усе ще перебуває на ранньому етапі нового ведмежого циклу, який розпочався після досягнення історичного максимуму понад $5500 у січні 2026 року.

Аналіз охоплює динаміку золота від 1970-х років. Дослідники виявили повторювану модель: приблизно 10-10,5 року зростання, після чого ринок переходить у фазу зниження тривалістю близько 4,2-5 років.

На думку TradingShot, падіння після піку 29 січня 2026 року може бути не короткостроковою корекцією в межах висхідного тренду, а початком повноцінного ведмежого циклу.

Якщо історична закономірність повториться, мінімум цього циклу може бути сформований приблизно у березні 2030 року. За тривалішого сценарію найнижча точка може припасти вже на грудень того ж року.

Аналітики також порівняли нинішню ситуацію з попередніми великими корекціями золота. Зокрема, мінімуми ведмежих ринків у 1985 та 2015 роках формувалися поблизу рівня 0,382 за Фібоначчі, а додатковою підтримкою виступали довгострокові ковзні середні.

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Якщо цей сценарій спрацює знову, золото може подешевшати до $3000-3200, тобто приблизно на 28-33% від нинішніх рівнів.

Водночас фундаментальні фактори продовжують підтримувати дорогоцінний метал. Центральні банки активно нарощують золоті резерви, а попит підживлюють високий рівень державного боргу, геополітична нестабільність та побоювання щодо знецінення валют.

Серед основних ризиків для золота залишаються високі процентні ставки. Коли дохідність державних облігацій зростає, інвесторам стає менш вигідно тримати актив, який сам по собі не приносить процентного доходу.

Для українських інвесторів ситуація має додатковий нюанс: фактична дохідність вкладень у золото в гривні залежить не лише від світової ціни металу, а й від курсу гривні до долара, банківських спредів та премії до вартості фізичного золота. Тому навіть падіння котирувань у доларах не обов’язково означатиме таке саме зниження ціни золота на внутрішньому ринку України.

Редакція PSM звертає увагу, що прогноз TradingShot базується на історичних циклах і технічному аналізі, а не є гарантованим сценарієм. Поведінка золота у найближчі роки значною мірою залежатиме від рішень Федеральної резервної системи США, інфляції, попиту з боку центральних банків і розвитку геополітичних криз. Тому орієнтир у $3000-3200 варто розглядати як один із можливих сценаріїв, а не як точну ціну золота у 2030 році.

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Джерела: finbold.com; tradingview.com.