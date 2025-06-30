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Сім стартапів представили Україну на The Next Web 2025

30.06.2025 17:40
Ольга Деркач
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Цьогоріч на The Next Web у Амстердамі уперше була представлена українська екосистема інновацій

Сім стартапів представили Україну на The Next Web 2025

Сім стартапів представили Україну на The Next Web 2025 Фото: freepik.com

Про це пише Український фонд стартапів (USF) у своєму Telegram.

До складу делегації увійшли сім українських стартапів — ECOFACTOR, Maval, StackBooster, Uspacy, Idviser, Jahro та Mantis Analytics. Протягом двох днів команди активно презентували свої інноваційні продукти на стендах і зі сцени, провели десятки зустрічей із потенційними партнерами, клієнтами та інвесторами.

Українські стенди відвідали понад тисячу учасників заходу, а п’ять команд уже обмінялися матеріалами з інвесторами й готуються до наступних етапів співпраці. Деякі стартапи почали розробляти стратегії виходу на ринки Нідерландів, Бельгії та Великої Британії.

Maval презентували демоверсію продукту та отримали понад 60 якісних контактів. StackBooster очікують приріст користувачів на 50% завдяки новим лідам і домовленостям із європейськими акселераторами. Jahro вийшли на контакт із представниками геймдев-спільноти, зокрема студіями Total Mayhem Games і Nixxes. Команда Mantis Analytics виступила на конференційній сцені, привернувши увагу потенційних партнерів та інвесторів.

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ECOFACTOR вже веде переговори щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері, а Uspacy та Idviser налагодили нові B2B-контакти, зокрема з Erasmus Center for Entrepreneurship та низкою потенційних інтеграторів.

У межах сайд-івенту, організованого спільно з Plug and Play Tech Center — глобальною інноваційною платформою з офісом у Амстердамі та партнером консорціуму Seeds of Bravery, зібралися представники стартап-екосистеми Нідерландів, тож це стало нагодою для українських команд познайомитися з можливостями інвестиційної та програмної підтримки від Plug and Play.

До делегації приєдналися й молоді фаундерки зі спільноти PERSH1 від YEP Accelerator, для яких ця поїздка стала першим досвідом занурення в міжнародну стартап-екосистему.

Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, YEP Accelerator, Plug and Play та Seeds of Bravery.

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