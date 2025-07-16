Україна завершила розрахунок за капітал Укргазбанку

16 липня Міністерство фінансів України здійснило повне погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) серії UA4000190649 на суму 633 млн грн. Цей випуск був розміщений у липні 2015 року — десять років тому — як завершальний транш державної докапіталізації Укргазбанку (UGB)

Укргазбанк перейшов у державну власність у 2009 році — в період гострої фінансово-економічної кризи 2008–2009 років, коли велика частина банківського сектору України опинилася на межі банкрутства. Тоді, в рамках підтримки установи, держава вклала до її капіталу 5 млрд грн у формі гривневих ОВДП.

У подальші роки цей механізм був продовжений: у 2011 році банк отримав додаткові 4,3 млрд грн у вигляді державних облігацій, а в 2015-му — ще 3,8 млрд грн. Загалом обсяг усіх випусків, спрямованих на докапіталізацію Укргазбанку, сягнув 13,1 млрд грн, що еквівалентно приблизно $1,36 млрд за валютними курсами відповідних років.

Погашенню облігацій 16 липня передувала аналогічна операція 19 березня 2025 року, коли Мінфін сплатив 3,2 млрд грн за іншим випуском ОВДП (серія UA4000189591), що також був розміщений у структурі капіталу Укргазбанку.

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Таким чином, станом на середину липня 2025 року всі державні облігації, які свого часу були випущені на підтримку капіталу Укргазбанку, повністю погашені.

Упродовж усього 2025 року Міністерству фінансів належить погасити ще низку цільових випусків ОВДП на загальну суму від 35,5 до 36,1 млрд грн. Різниця у розрахунках пояснюється тим, що номінальна вартість окремих облігацій, які підлягають погашенню у другому півріччі, прив’язана до валютного курсу.

Станом на сьогодні Мінфін уже сплатив 7,9 млрд грн за такими цінними паперами, з яких 3,8 млрд грн припадає на випуски, емітовані для докапіталізації Укргазбанку саме в 2025 році.

Окрім того, у четвертому кварталі поточного року заплановане погашення державних облігацій, які були внесені до капіталу Ощадбанку у січні 2016 року. Йдеться про обсяг у межах 8,8–9,1 млрд грн. Також очікується завершення зобов’язань за ОВДП, розміщеними у капіталі Укрексімбанку, — на суму від 10,7 до 11,1 млрд грн.

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Джерело: Forbes.