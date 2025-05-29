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БЕБ повернуло Укргазбанку майновий комплекс вартістю 200 млн грн

29.05.2025 13:30
Микола Деркач
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Бюро економічної безпеки забезпечило повернення АТ «Укргазбанк» майнового комплексу із заставною вартістю майже 200 млн грн

БЕБ повернуло Укргазбанку майновий комплекс вартістю 200 млн грн

БЕБ повернуло Укргазбанку майновий комплекс вартістю 200 млн грн Фото: unsplash.com

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що співробітники Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо службових осіб, які заволоділи коштами державного банку в особливо великому розмірі.

Слідством встановлено, що колишній заступник голови правління одного з державних банків за попередньою змовою зі службовими особами відкритого акціонерного товариства (ВАТ) вирішили заволодіти коштами фінустанови. Для цього вони оформили кредит у розмірі майже 200 млн грн під заставу адміністративно-виробничого комплексу, що знаходиться в Києві, без наміру повернути кошти.

Надалі для підтвердження законності використання кредитні кошти були перераховані з рахунків ВАТ на рахунки іншого пов’язаного товариства – «Компанії з управління активами» нібито за цінні папери.

Детективи БЕБ встановили, що згодом права власності на заставне майно загальною площею майже 21 тис. м², за підробленим договором переуступки було переоформлено на користь нового кредитора – підконтрольної іноземної компанії, яка перебувала у статусі припинення господарської діяльності. Підписантами угоди від імені іноземної компанії були особи, які не мають ніякого відношення до неї.

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Такі дії службових осіб стали підставою для виведення з під застави адміністративно-виробничого комплексу та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості по кредиту та обернення заставного майна на користь державного банку. Таким чином державний банк втратив заставне майно. Згодом кредитні кошти були розподілені між всіма співучасниками злочину.

У ході досудового розслідування вжито заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту згаданого майна та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Наразі АТ «Укргазбанк» відновив своє право власності на адміністративно-виробничий комплекс,  що був  протиправно виведений з-під застави банку за кредитним договором.

Детективи Бюро повідомили колишньому заступнику голови правління банку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (пособництво у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкргазбанк
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