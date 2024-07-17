Непрацюючі кредити банку «Форвард» виставлять на аукціон

29 липня на платформі Prozorro.Продажі пройде аукціон з продажу активів АТ «Банк Форвард», який ліквідується Фондом гарантування вкладів

Про це повідомляє Banker.ua з посиланням на пресслужбу Фонду.

До складу лота включено права вимоги та майнові права за кредитними договорами з фізичними особами, а також дебіторська заборгованість та майнові права за нею (всього 8396 угод). Стартова ціна лота становить 20,2 млн грн.

Активи, включені до лота на аукціоні, складаються з карткових кредитів та кредитів на придбання товарів і послуг. Фонд гарантування вкладів акцентує, що включені до аукціонного лота активи мають високий ризик через непрацюючі кредити.

Попри це, їх продаж може зацікавити потенційних інвесторів, які мають досвід у сфері стягнення боргів та роботи з проблемними активами.

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Близько 70% портфелю, виставленого на торги (за сумою заборгованості), мають прострочення платежу понад три роки, більше 20% — від одного до трьох років. За рештою кредитів прострочка становить до одного року. Практично весь портфель (99,9%) складається з кредитів та дебіторської заборгованості в національній валюті.

Позичальники зареєстровані по всій території України, за винятком тимчасово окупованих регіонів та зон ведення бойових дій.

Нагадаємо, що ПриватБанк хоче продати права вимог на карткові кредити на 4,8 млрд грн. У рамках політики Уряду та Національного банку України (НБУ) щодо зменшення проблемної заборгованості державних банків, ПриватБанк планує до кінця 2024 року продати права вимоги на портфель карткових кредитів з загальною заборгованістю 4,8 млрд грн.

Раніше ми писали, що частка непрацюючих кредитів в банках України скоротилася. У травні частка непрацюючих кредитів продовжила скорочуватись, водночас їхній обсяг збільшився на 1 млрд грн.

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