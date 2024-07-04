ПриватБанк хоче продати права вимог на карткові кредити на 4,8 млрд грн

У рамках політики Уряду та Національного банку України (НБУ) щодо зменшення проблемної заборгованості державних банків, ПриватБанк планує до кінця 2024 року продати права вимоги на портфель карткових кредитів з загальною заборгованістю 4,8 млрд грн

Як повідомила член правління ПриватБанку з питань керування ризиками Лариса Чернишова, запланований на продаж портфель включає споживчі кредити минулих років, надані фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. З портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані — за інформацією, яка наявна в ПриватБанку.

Щоб забезпечити максимально чесні та прозорі умови продажу, ПриватБанк продовжить продавати права вимоги за картковими кредитами фізичних осіб через електронний аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України). Зараз ПриватБанк оновлює Правила торгів для залучення ширшого кола потенційних учасників. Наступне оголошення про проведення електронних торгів заплановано на серпень 2024 року, і умови та час їх проведення будуть повідомлені додатково.

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«Вітаємо таке рішення банку і раді продовжити ефективну співпрацю в реалізації прав вимоги. Зі свого боку ми продовжуємо покращувати процес торгів, щоб наші аукціони залишались сучасними та ефективними», — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Нагадаємо, що ПриватБанк профінансує український бізнес на 200 млрд грн. ПриватБанк зараз працює над покращенням фінансової інклюзії, щоб стати партнером для бізнесу — від сервісних компаній та дилерів, до провайдерів послуг, ритейлу та держави.

Також ми писали, що ПриватБанк розширив можливості для ветеранів та людей з інвалідністю. ПриватБанк у Superhumans Centre представив можливості працевлаштування та отримання банківських послуг для ветеранів та людей з інвалідністю.

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За матеріалами: ПриватБанк.