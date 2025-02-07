Apple готується представити нову версію iPhone SE

Apple планує найближчими днями представити довгоочікувану нову версію iPhone SE

Це буде модернізована бюджетна модель, яка має прискорити зростання і спонукати споживачів переключитися з інших брендів.

За словами анонімних джерел, компанія планує анонсувати пристрій вже наступного тижня, перед тим, як він надійде у продаж наприкінці місяця. За їх словами Apple навряд чи проводитиме захід, присвячений запуску пристрою, а натомість представить його на своєму вебсайті.

Дебют ознаменує серйозні зміни для смартфона, який часто ігнорують, і який Apple вперше представила в 2016 році як модель початкового рівня. Існуюча версія, випущена у 2022 році, вже застаріла: це єдиний iPhone, який досі має кнопку «Додому» і не має Face ID.

Нова версія буде більше схожа на iPhone 14, а також включатиме Apple Intelligence, програмне забезпечення для штучного інтелекту (ШІ) компанії.

Вже є певні ознаки того, що новий телефон наближається. У роздрібних магазинах Apple у багатьох частинах США вичерпалися запаси поточного iPhone SE, що зазвичай відбувається перед оновленням.

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Поточний SE коштує $429, що менше, ніж звичайний iPhone 16 за $799. Враховуючи нові функції та дизайн оновленої моделі, Apple може підвищити цю ціну. Але вона, швидше за все, залишиться в тому ж загальному діапазоні, що й смартфони початкового рівня від Samsung Electronics Co. і Google Alphabet Inc.

Бізнес Apple по виробництву iPhone міг би отримати від цього значний поштовх. Продажі пристрою знизилися на 1% протягом святкового кварталу — гірший показник, ніж очікувалося — і Apple робить ставку на новий бюджетний телефон, який допоможе відновити зростання.

Новий iPhone SE може бути особливо привабливим на закордонних ринках, таких як Китай, Індія та інші частини Азії, де Apple намагається зміцнити свій бізнес. Поєднання висококласних функцій і ціни близько $500 може зробити його привабливою альтернативою місцевим брендам, навіть якщо він, швидше за все, залишиться дорожчим.

Новий пристрій під кодовою назвою V59 також стане першим пристроєм Apple з модемом стільникового зв’язку власної розробки, який замінить компонент від Qualcomm Inc. Він матиме більший екран з функцією Face ID, а також швидший чіп A18, який допоможе підтримувати Apple Intelligence. Видалення кнопки «Додому» з iPhone SE означає, що Apple повністю відмовиться від культового інтерфейсу, який дебютував на першому iPhone у 2007 році.

Цього року Apple планує більш широке оновлення лінійки iPhone. Майбутні моделі iPhone 17 і 17 Pro отримають значні оновлення, а також з’явиться нова ультратонка версія — частина галузевого переходу до більш тонких смартфонів.

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Джерело: Bloomberg.