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Як змінилася кількість біткоїн-мільйонерів за президентства Трампа

21.07.2025 16:30
Ольга Деркач

Кількість біткоїн-мільйонерів різко зросла протягом перших шести місяців другого президентського терміну Дональда Трампа

Як змінилася кількість біткоїн-мільйонерів за президентства Трампа

Як змінилася кількість біткоїн-мільйонерів за президентства Трампа Фото: unsplash.com, pexels.com

За даними Finbold Research, з 20 січня до 20 липня 2025 року статус мільйонера отримали 15 841 нова біткоїн-адреса, збільшивши загальну кількість до 192 205 — приріст становив 9% за пів року, в середньому 88 нових мільйонерів щодня.

Аналітики зафіксували стабільне зростання у всіх категоріях великих гаманців, але найпомітніше — серед тих, хто тримає понад $10 млн у Біткоїні. У цьому сегменті приріст сягнув понад 16%, що свідчить про активізацію інституційних гравців та ранніх інвесторів.

Ця тенденція зростання великих BTC-активів відбувається на тлі загального оптимізму на крипторинку. Станом на 6 листопада 2024 року, наступного дня після перемоги Трампа на виборах, було зафіксовано 132 842 біткоїн-мільйонери.

Відтоді їхня кількість зросла більш ніж на 59 000 за менше ніж дев’ять місяців — це свідчить про стрімке зростання ринкової активності та інвесторської впевненості.

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Біткоїн зростає на тлі проринкової політики Трампа

Одним із ключових чинників такого зростання стала зміна регуляторного клімату у США. Палата представників ухвалила перший масштабний законопроєкт, присвячений криптовалютам. Документ під назвою GENIUS Act був підписаний президентом Трампом 18 липня на церемонії в Білому домі. Закон вважається переломним моментом для цифрових активів — він нарешті врегульовує питання оподаткування, випуску стейблкоїнів і зберігання активів для інституцій.

Ринки миттєво відреагували: упродовж кількох днів після голосування сукупна капіталізація криптовалют перевищила рекордні $4 трлн. Цей імпульс позначився й на динаміці курсу Біткоїна.

Поєднання зростання ціни, кількості мільйонерських гаманців і сприятливої політики сигналізує про нову фазу розвитку крипторинку в США. З огляду на те, що президент Трамп публічно обіцяє зробити країну глобальним центром цифрових активів, а нормативна база нарешті почала формуватись, явище біткоїн-мільйонерів, імовірно, стане набагато масовішим.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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Як змінилася кількість біткоїн-мільйонерів за президентства Трампа

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