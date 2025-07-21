Біткоїн подає сильні ведмежі сигнали: чого очікувати

Індекс домінування Біткоїна зафіксував найпесимістичнішу обʼємну сесію з лютого 2021 року, що вказує на потужний негативний імпульс — найсильніший за понад чотири з половиною роки

За аналізом Master Ananda, це падіння може означати переломний момент у криптовалютному циклі та стати передвісником глибокої корекції з поточних шестизначних рівнів.

Показово, що сигнал зʼявився на тлі спроб Біткоїна (BTC) повернутися до позначки $120 000 після нещодавнього рекордного зростання до понад $123 000.

Ananda вказує на те, що домінування Біткоїна прорвало крутий висхідний клин на тижневому графіку — це класичний ведмежий патерн. Рух супроводжується високим обсягом торгів — таким самим, як під час піків 2021 і 2022 років, коли ринок зазнавав серйозного тиску продажу.

Паралельно з цим альткоїни набирають обертів: лідирують Ethereum (ETH) і Litecoin (LIT), а Solana (SOL), Cardano (ADA) та XRP також демонструють готовність до зростання. У той час як Біткоїн консолідується поблизу рівня опору, альткоїни послідовно зростають — це може свідчити про поступове дозрівання бичачого ринку.

За словами аналітика, технічні індикатори вказують на можливе падіння домінування BTC до близько 49,16% — це рівень корекції Фібоначчі 0,618, який історично був сильною зоною підтримки. Таке зниження означатиме масштабний перетік капіталу з Біткоїна в альткоїни.

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Що далі з ціною Біткоїна

Ananda вважає, що ситуація готує ґрунт для великого зрушення на ринку. Після завершення фази консолідації Біткоїн може знову перейти до зростання з потенційною метою в діапазоні $134 000–$136 000.

Утім, аналітик не виключає і різкого зниження — аж до $100 000, якщо домінування Біткоїна й далі падатиме швидше, ніж очікується.

Попри ослаблення обсягів торгів, активність навколо Біткоїна в соцмережах зросла. Після встановлення нового історичного максимуму інтерес у соцмережах до BTC стрімко підвищився, що викликає занепокоєння щодо потенційної короткострокової корекції.

Платформа Santiment повідомляє, що майже 43% усіх згадок про криптовалюти цього тижня припадають саме на Біткоїн — це найвищий показник «соціального домінування» за останні роки. Аналітик Браян Квінліван зауважив, що такий сплеск зазвичай вказує на зростання FOMO серед роздрібних інвесторів — явище, яке часто передує перегрітому ринку.

Технічна картина

На момент публікації Біткоїн торгувався на рівні $118 823 — на 0,62% вище, ніж добою раніше, але на 2,58% нижче, ніж тиждень тому.

З технічної точки зору, 50-денна проста ковзна середня (SMA) перебуває на рівні $108 727, що підтримує позитивний короткостроковий настрій. 200-денна SMA ($89 326) підтверджує довгостроковий висхідний тренд. Водночас індекс відносної сили (RSI) на рівні 65,01 наближається до зони перекупленості, що підвищує ризик корекції.

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Джерело: Finbold.