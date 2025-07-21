3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

На економічному календарі США — насичений тиждень: стартує сезон корпоративної звітності, а альткоїни продовжують зростати

Загальна капіталізація крипторинку коливається поблизу історичного максимуму — $4 трлн, причому саме альткоїни зараз демонструють найбільший потенціал.

Минулого тижня економічні дані підтвердили, що економіка США продовжує відновлюватися: роздрібні продажі зросли, кількість заявок на допомогу з безробіття зменшилась. Звіти щодо інфляції (CPI та PPI) засвідчили, що базове зростання цін залишається помірним.

Попереду — публікація деяких макроданих щодо нерухомості та індексів PMI, які зазвичай не мають суттєвого впливу на крипторинок. Вихідні також минули без значних новин про торговельні мита.

Економічні події з 21 до 25 липня

У середу, 23 липня, очікується звіт щодо продажів на вторинному ринку житла за червень — він дає уявлення про стан ринку нерухомості та загальний економічний клімат, але майже не впливає на високоризикові активи.

У четвер, 24 липня, буде оприлюднено глобальні індекси ділової активності в промисловості та сфері послуг за липень (PMI). Це випереджальні економічні індикатори, які дозволяють оцінити зміни в діловому середовищі.

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У п’ятницю, 25 липня, вийде звіт про замовлення на товари тривалого користування за червень — він показує рівень виробничої активності та попит на дорогі товари.

Ф’ючерсні ринки наразі оцінюють у 95,3% ймовірність того, що Федеральна резервна система збереже відсоткову ставку без змін на засіданні 30 липня.

Цього тижня першими з «Величної сімки» техногігантів звітуватимуть за другий квартал Alphabet (материнська компанія Google) та Tesla.

«Цей сезон звітності може виявитися особливо важливим, з огляду на нещодавнє відновлення ринку, — сказав виконавчий директор Horizon Investment Services Чак Карлсон. — Гадаю, інвестори вже заклали у ціни чималі очікування щодо прибутків».

Що відбувається на крипторинку

Загальна капіталізація крипторинку трохи знизилася після пікового значення понад $4 трлн у вихідні. Попри це, рік залишається «бичачим» — з початку 2025-го ринок додав 17,6%.

20 липня ввечері Біткоїн короткочасно опустився нижче $117 000, але вже 21 липня вранці повернувся до $118 000. Кілька останніх днів ціна консолідується навколо цього рівня після падіння нижче $120 000 наприкінці минулого тижня.

Ethereum наразі демонструє кращу динаміку: у неділю ціна піднімалась вище $3 800 — це максимум за останні сім місяців. За два тижні ETH додав 46%, хоча наразі трохи знизився.

Серед інших активів, що зростають: Dogecoin, Cardano, Stellar та Chainlink.

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Джерело: Crypto Potato.