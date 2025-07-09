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Трамп запустив глобальний стримінговий сервіс Truth+

09.07.2025 14:00
Ольга Деркач
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Компанія президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group оголосила про глобальний запуск свого телевізійного стримінгового сервісу Truth+, який транслюватиме зокрема консервативний кабельний канал Newsmax

Трамп запустив глобальний стримінговий сервіс Truth+

Трамп запустив глобальний стримінговий сервіс Truth+ Фото: pngarts.com, freepik.com

Цей крок має сприяти розширенню аудиторії компанії за межами США.

Завдяки партнерству з Truth+ телеканал Newsmax, який став публічною компанією у березні, також зможе зміцнити свою присутність на міжнародному ринку.

У Trump Media повідомили, що користувачі вже можуть переглядати стримінгові канали та відео на запит через додатки Truth+ на iOS, Android, у вебверсії, а також на телевізійних платформах — Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV та Roku.

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Truth Media, яка також володіє соціальною мережею Truth Social, розпочала бета-тестування міжнародної версії Truth+ наприкінці червня. У компанії зазначили, що продовжать тестування технології стримінгу та збір зворотного зв’язку від користувачів у процесі розгортання платформи.

На тлі новин акції Trump Media & Technology Group зросли на 0,6% до $19,06, тоді як цінні папери Newsmax втратили 2,6% і торгувалися на рівні $14,65.

Нагадаємо, що компанія Trump Organization оголосила про запуск нового мобільного оператора в США та смартфона за $499. Новий проєкт отримав назву Trump Mobile і став черговою ініціативою, яку просувають діти президента США Дональда Трампа, аби капіталізувати прізвище Трампа під час його перебування на посаді.

Раніше ми писали, скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Біткоїн перед інавгурацією Трампа. Коли Дональд Трамп був переобраний у листопаді 2024 року, на ринок вийшли бики Біткоїна. В інвестиційному середовищі була впевненість, що адміністрація Трампа буде набагато більш сприятливою для криптовалют загалом і для Біткоїна зокрема.

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Джерело: Reuters.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїСША
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