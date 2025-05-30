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Крипторинок різко обвалився та втратив $130 млрд — деталі

30.05.2025 16:30
Микола Деркач
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За останню добу криптовалютний ринок зазнав стрімкого падіння: з його загальної капіталізації зникло $130 мільярдів, а Біткоїн опустився до $105 тис.

Крипторинок різко обвалився та втратив $130 млрд — деталі

Крипторинок різко обвалився та втратив $130 млрд — деталі Фото: freepik.com

Згідно з даними CoinMarketCap станом на 30 травня, загальна ринкова капіталізація криптовалют знизилася з $3,45 трлн до $3,32 трлн — падіння на 3,77%.

Біткоїн, головний індикатор ринку, торгується трохи вище $105 000, що на 3% менше за добу. Альткоїни постраждали ще більше: XRP впав на 4%, втративши $6 мільярдів, Solana знизилася приблизно на 5%, а Dogecoin став лідером серед втрат у топ-10 цифрових активів за ринковою вартістю — мінус 9%.

Відкат крипторинку на тлі невизначеності

Короткостроковий імпульс явно змінився: кілька ключових активів тестують важливі рівні підтримки. Трейдерів охопив настрій уникання ризику на фоні макроекономічної невизначеності та нових побоювань щодо припливу капіталу в криптоіндустрію найближчим часом.

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Попри це падіння, ринок зберігає частину суттєвого зростання, зафіксованого у попередньому кварталі. Біткоїн досі тримається вище своєї 200-денної середньої ковзної та залишається в значному плюсі від початку року.

Хоча вищий таймфрейм досі сигналізує про висхідний тренд для Біткоїна та окремих великих активів, сьогоднішнє падіння демонструє, наскільки швидко може змінитися настрій ринку. З наближенням червня, низкою розблокувань токенів та важливими макроподіями на горизонті, обережність у короткостроковій перспективі може зберігатися.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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