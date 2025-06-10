Як змінився небанківський ринок у травні — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в травні зменшилася з 825 (станом на 1 травня 2025 року) до 820 (станом на 1 червня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 60

Упродовж травня з реєстрів за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика, примусово виключено чотири фінансові компанії. Водночас до Реєстру страхових посередників було включено вісім страхових та/або перестрахових брокерів.

Крім того, у травні Нацбанк погодив зміну обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії. Також було анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризикову страховику. Водночас примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям.

Станом на 1 червня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 438 фінансових компаній (було 442), 52 страховики non-life (було 53), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 106 ломбардів (кількість не змінилась), 96 кредитних спілок (кількість не змінилась), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (кількість не змінилася) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Цікаве по темі: НБУ оновлює перелік бенчмарк-ОВПД для банків

Кількість банківських груп (15) на ринку не змінилася. Кількість небанківських фінансових груп зменшилася на одну (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася).

Протягом травня до Національного банку надійшов 671 запит від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 538, страховиків — 53, кредитних спілок і колекторських компаній — 9, банків — 70, операторів платіжних послуг — один.

Відповідно до підпункту 3 пункту 11 Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.01.2025 № 2, у квітні вісім брокерів було виключено з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що відбувається в економіці України — звіт НБУ

Як змінилися міжнародні резерви України у травні — НБУ

НБУ змінює порядок еквайрингу платіжних інструментів

Джерело: НБУ.