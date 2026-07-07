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Гетманцев озвучив нові соціальні стандарти на 2027-2029

07.07.2026 11:20
Микола Деркач

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що подав пропозиції до Бюджетної декларації України на 2027–2029 роки. На його думку, документ має не лише визначати параметри державних фінансів, а й відповідати на ключові соціальні та економічні виклики, з якими країна стикається в умовах війни

Гетманцев озвучив нові соціальні стандарти на 2027-2029

Фото: rada.gov.ua

«Переконаний, що цей документ має не консервувати проблеми, зокрема бідність, а давати чіткі відповіді на запити суспільства з урахуванням викликів війни», — наголосив Гетманцев.

Серед головних пріоритетів депутат назвав підвищення соціальних стандартів, забезпечення стабільного фінансування сектору оборони, боротьбу з тіньовою економікою та вдосконалення міжбюджетних відносин.

Підвищення соціальних стандартів

У своїх пропозиціях Гетманцев пропонує поступово збільшити мінімальну заробітну плату:

  • у 2027 році — до 11 тис. грн;
  • у 2028 році — до 13 тис. грн;
  • у 2029 році — до 17 тис. грн.

Також передбачено поетапне підвищення мінімальної пенсії:

  • у 2027 році — до 6,5 тис. грн;
  • у 2028 році — до 8 тис. грн;
  • у 2029 році — до 10 тис. грн.

Окремо пропонується збільшити щомісячну допомогу для внутрішньо переміщених осіб із 1 січня 2027 року: до 4 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю і до 3 тис. грн для інших категорій отримувачів.

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Фінансування оборони

За словами Гетманцева, одним із ключових завдань бюджету має залишатися стабільне фінансування сектору безпеки та оборони, а також підтримка українського оборонно-промислового комплексу.

«У 2027 році пропоную передбачити щонайменше 7 млрд грн на державну фінансову підтримку оборонних підприємств», — зазначив він.

Боротьба з тіньовою економікою

Депутат також вважає, що додаткові ресурси для збільшення соціальних видатків і фінансування оборони необхідно забезпечувати завдяки детінізації економіки.

Серед запропонованих заходів — посилення боротьби з тіньовим сектором, проведення аудиту ефективності всіх бюджетних програм, зміна підходів до приватизації та підтримка українського експорту.

Підтримка громад

Окремий блок пропозицій стосується міжбюджетних відносин. Гетманцев виступає за повне фінансування освітньої субвенції, додаткову підтримку громад, які приймають внутрішньо переміщених осіб, а також територій, що постраждали від війни.

Крім того, він пропонує адаптувати механізм реверсної дотації до умов воєнного часу та передбачити субвенцію на компенсацію різниці в тарифах.

Редакція PSM звертає увагу, що наведені показники є пропозиціями до Бюджетної декларації на 2027–2029 роки. Остаточні параметри соціальних стандартів, фінансування оборони та міжбюджетних трансфертів визначатимуться після розгляду документа урядом і парламентом та не набудуть чинності без відповідних законодавчих рішень.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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