Клієнтів платіжних терміналів можуть почати знімати на відео

Найбільші оператори платіжних терміналів в Україні готуються до перегляду правил роботи після рекордних штрафів, накладених Національним банком. Серед можливих нововведень – відеоверифікація користувачів під час проведення операцій через термінали самообслуговування

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Поштовхом до змін стали санкції НБУ щодо двох найбільших гравців ринку – EasyPay та City24. У червні 2026 року регулятор оштрафував кожну з компаній на 135 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу. Обидва оператори оскаржують рішення, наголошуючи, що працювали відповідно до чинного законодавства.

За інформацією Forbes, учасники ринку разом із профільними асоціаціями вже обговорюють нові стандарти роботи. Однією з ключових пропозицій є впровадження відеоверифікації клієнтів безпосередньо під час здійснення операцій із готівкою через термінали. Також можуть бути переглянуті інші процедури фінансового моніторингу та ідентифікації користувачів. Очікується, що відповідні пропозиції ринок має підготувати до кінця року.

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За даними видання, нові правила покликані зробити використання терміналів більш прозорим і знизити ризики відмивання коштів. При цьому остаточне рішення щодо запровадження відеоверифікації ще не ухвалене – наразі це лише один із варіантів, який обговорюють учасники ринку та регулятор.

Експерти зазначають, що в разі впровадження нових вимог користування терміналами може стати менш анонімним і займати трохи більше часу. Водночас оператори будуть змушені інвестувати в модернізацію обладнання та процесів, щоб відповідати оновленим стандартам фінансового моніторингу.

Редакція PSM звертає увагу, що для пересічних українців це може означати появу додаткових етапів підтвердження особи під час поповнення карток, переказу коштів чи інших готівкових операцій через платіжні термінали. Якщо зміни будуть затверджені, вони торкнуться насамперед найбільших мереж самообслуговування та можуть стати новим стандартом для всього ринку.

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