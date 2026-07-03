Як змінився ринок землі за 5 років після відкриття: ціна 1 гектара

Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Агроцентр презентував аналітичний звіт, присвячений п’ятій річниці відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 1 липня 2021 року стало ключовим етапом земельної реформи, створивши передумови до посилення ефективності та конкурентоспроможності аграрного сектору України.

«Незважаючи на повномасштабну війну, ринок демонструє значні темпи розвитку, співставні з показниками окремих європейських країн. Подібна стійкість частково пояснюється відкриттям ринку для юридичних осіб з 1 січня 2024 року, яке зробило ринок більш ліквідним та інвестиційно привабливим», — зазначають аналітики.

Основні результати дослідження:

За п’ять років роботи ринку було укладено понад 500 тис. угод купівлі-продажу на загальну площу близько 1,15 млн га. Лідерами за загальною площею купівлі-продажу є Полтавська, Дніпропетровська та Харківська області. Вартість землі продовжує активно зростати: за період з 2021 року середньозважена ціна купівлі-продажу земельних ділянок зросла з близько 30 тис. грн/га до майже 66 тис. грн/га в фактичних цінах. При цьому темпи зростання ціни перевищують темпи інфляції в Україні, що робить землю інвестиційно привабливим активом.

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Ринок оренди державних та комунальних земель грає помітну роль у земельних відносинах. Операції на цьому ринку відбуваються через систему електронних торгів, організованих ДП «Прозорро.Продажі». За результатами торгів вже передано в оренду понад 237 тис. га державних та комунальних земель, а кількість успішних аукціонів перевищила 21 тисячу. Конкурентні електронні аукціони забезпечують суттєве зростання орендної плати. У середньому, фінальна орендна ставка за результатами торгів перевищує стартову майже у 4 рази, демонструючи значний економічний ефект відкритої конкуренції порівняно з визначенням орендної плати без аукціону.

Редакція PSM звертає увагу, що за п’ять років після відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні спостерігається стійке зростання як кількості угод, так і вартості гектарів. Попри повномасштабну війну, земля залишається одним із найбільш привабливих активів, а розвиток конкурентних механізмів продажу та оренди сприяє підвищенню прозорості ринку.

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