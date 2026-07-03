close-btn
PaySpaceMagazine

Як змінився ринок землі за 5 років після відкриття: ціна 1 гектара

03.07.2026 20:00
Микола Деркач

Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Агроцентр презентував аналітичний звіт, присвячений п’ятій річниці відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні

Як змінився ринок землі за 5 років після відкриття: ціна 1 гектара

Фото: magnific.com

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 1 липня 2021 року стало ключовим етапом земельної реформи, створивши передумови до посилення ефективності та конкурентоспроможності аграрного сектору України.

«Незважаючи на повномасштабну війну, ринок демонструє значні темпи розвитку, співставні з показниками окремих європейських країн. Подібна стійкість частково пояснюється відкриттям ринку для юридичних осіб з 1 січня 2024 року, яке зробило ринок більш ліквідним та інвестиційно привабливим», — зазначають аналітики.

Основні результати дослідження:

  1. За п’ять років роботи ринку було укладено понад 500 тис. угод купівлі-продажу на загальну площу близько 1,15 млн га. Лідерами за загальною площею купівлі-продажу є Полтавська, Дніпропетровська та Харківська області.
  2. Вартість землі продовжує активно зростати: за період з 2021 року середньозважена ціна купівлі-продажу земельних ділянок зросла з близько 30 тис. грн/га до майже 66 тис. грн/га в фактичних цінах. При цьому темпи зростання ціни перевищують темпи інфляції в Україні, що робить землю інвестиційно привабливим активом.

Читайте також: Які зарплати отримують держслужбовці в Україні

  1. Ринок оренди державних та комунальних земель грає помітну роль у земельних відносинах. Операції на цьому ринку відбуваються через систему електронних торгів, організованих ДП «Прозорро.Продажі». За результатами торгів вже передано в оренду понад 237 тис. га державних та комунальних земель, а кількість успішних аукціонів перевищила 21 тисячу.
  2. Конкурентні електронні аукціони забезпечують суттєве зростання орендної плати. У середньому, фінальна орендна ставка за результатами торгів перевищує стартову майже у 4 рази, демонструючи значний економічний ефект відкритої конкуренції порівняно з визначенням орендної плати без аукціону.

Редакція PSM звертає увагу, що за п’ять років після відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні спостерігається стійке зростання як кількості угод, так і вартості гектарів. Попри повномасштабну війну, земля залишається одним із найбільш привабливих активів, а розвиток конкурентних механізмів продажу та оренди сприяє підвищенню прозорості ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки нових ФОПів відкрилося в Україні у 2026 — Опендатабот

Як змінився Клуб білого бізнесу у 2026

Скільки ФОПів відкрили іноземці в Україні — Опендатабот

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
2 криптовалюти, які можуть досягти капіталізації $100 млрд у 2026 30.06.2026

2 криптовалюти, які можуть досягти капіталізації $100 млрд у 2026
Чи готові інвестори довірити свої гроші штучному інтелекту — дослідження HSBC 30.06.2026

Чи готові інвестори довірити свої гроші штучному інтелекту — дослідження HSBC
Банки України нарощують кредитування рекордними темпами — НБУ 29.06.2026

Банки України нарощують кредитування рекордними темпами — НБУ
Litecoin готується до халвінгу: як це може вплинути на ціну криптовалюти 24.06.2026

Litecoin готується до халвінгу: як це може вплинути на ціну криптовалюти
Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

Вибір редакції
Всі
Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

Останні новини
Сьогодні  20:30

НБУ представив срібну пам’ятну монету на честь 250-річчя США

 Сьогодні  20:00

Як змінився ринок землі за 5 років після відкриття: ціна 1 гектара

 Сьогодні  18:40

Скільки українців отримує Нацкешбек та на що його можна витратити

 Сьогодні  17:50

На Сонці зафіксовано надпотужні спалахи класу X1 та М8

 Сьогодні  17:00

У Податковій розповіли про модернізацію Електронного кабінету платника

 Сьогодні  16:10

До Землі може наближатися потужний «кометний дощ» — вчені

 Сьогодні  14:30

НБУ оновив вимоги до капіталу банків

 Всі новини
Partner banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.