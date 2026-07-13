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Чотири події, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

13.07.2026 13:30
Микола Деркач

Цього тижня увага інвесторів буде прикута до низки важливих економічних подій у США, зокрема публікації нових даних щодо інфляції. Додатковий тиск на фінансові ринки створює загострення ситуації на Близькому Сході

Чотири події, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Фото: chatgpt.com

Криптовалютний ринок загалом утримав позиції після вихідних, однак у понеділок зранку настрої інвесторів дещо погіршилися на тлі останніх подій у відносинах між США та Іраном.

За повідомленнями американських військових, США завдали кількох хвиль ударів по Ірану після атаки на контейнеровоз у Ормузькій протоці. Іран заявив про закриття протоки, тоді як президент США Дональд Трамп це заперечив.

Крім геополітичної напруги, додаткову волатильність можуть спричинити важливі інфляційні звіти. Як зазначає аналітичний ресурс The Kobeissi Letter, розпочинається сезон корпоративної звітності за другий квартал 2026 року, а напруженість навколо Ормузької протоки знову посилюється.

Які економічні події відбудуться 13–17 липня

У вівторок, 14 липня, буде оприлюднено дані щодо індексу споживчих цін (CPI) за червень, які традиційно є одним із головних індикаторів інфляції у США. У середу очікується публікація індексу цін виробників (PPI), що відображає динаміку оптової інфляції.

За прогнозами Yahoo Finance, річний показник CPI може зрости до 3,8%, а PPI — до 6,2%. Якщо інфляція прискориться, Федеральна резервна система може зберегти жорстку монетарну політику або навіть підвищити процентні ставки, що традиційно негативно впливає на ризикові активи, зокрема криптовалюти. Водночас ескалація конфлікту на Близькому Сході також може підтримувати інфляційний тиск.

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У четвер будуть оприлюднені дані щодо роздрібних продажів у США за червень та індекс виробничої активності Федерального резервного банку Філадельфії. У п’ятницю ринки отримають показники інфляційних очікувань і споживчих настроїв від Мічиганського університету.

Крім того, цього тижня фінансові результати за другий квартал представлять найбільші американські банки та інвестиційні компанії, серед яких JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley та BlackRock.

Ситуація на крипторинку

Загальна капіталізація криптовалютного ринку протягом вихідних залишалася відносно стабільною — близько $2,26 трлн, хоча після новин про авіаудари в понеділок вранці зафіксовано незначне зниження.

Біткоїн утримувався вище позначки $64 тис., однак під час ранкових торгів опустився приблизно до $63,4 тис. Ethereum виглядав дещо стійкіше: після зростання майже на 15% за останні два тижні він переважно торгувався вище $1,8 тис. Водночас подальше загострення геополітичної ситуації та сильні інфляційні показники можуть посилити тиск на весь криптовалютний ринок.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських інвесторів динаміка крипторинку має особливе значення, адже цифрові активи залишаються одним із популярних інструментів збереження та переказу коштів. Саме тому цього тижня варто уважно стежити не лише за змінами цін на Bitcoin та Ethereum, а й за макроекономічними сигналами зі США та розвитком геополітичної ситуації, які можуть визначити подальший напрямок руху ринку.

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Джерела: cryptopotato.com; coindesk.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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