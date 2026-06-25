Як змінився Клуб білого бізнесу у 2026

9 251 компанія та ФОП входять до Клубу білого бізнесу станом на середину червня 2026 року. За останній квартал кількість учасників зросла на 3%, однак майже третина переліку змінилася: понад 1,2 тис. бізнесів вибули, а майже 1,5 тис. — приєдналися. Найбільше учасників працюють в аграрному секторі та сфері торгівлі

Перелік оновився на 32%

Наразі Клуб білого бізнесу налічує 9 251 учасника. За квартал до переліку додалися 1 490 компаній, тоді як 1 216 вибули, через що загальне оновлення складу сягнуло 32%.

Абсолютну більшість учасників становлять юридичні особи — 8 673 компанії (94%). Ще 578 учасників, або 6%, — це фізичні особи-підприємці.

Серед нових великих учасників переліку — Київстар із доходом $43,8 млрд грн за підсумками минулого року, Одеська обласна енергопостачальна компанія (ООЕК) із $26,8 млрд грн та Тойота-Україна, яка отримала $24,6 млрд грн доходу.

Найбільше учасників працюють в агросекторі та торгівлі

Половина компаній Клубу перебуває на загальній системі оподаткування — 4 788 підприємств. Ще 1 720 працюють на спрощеній системі як платники єдиного податку четвертої групи, а 1 689 — третьої групи. Крім того, 476 компаній є резидентами Дія.City.

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За видами діяльності лідирує сільське господарство — 1 808 компаній (21%). Майже стільки ж працюють у сфері торгівлі та ремонту транспорту — 1 772 підприємства (20%). Ще 17% займаються переробною промисловістю.

Кожна п’ята компанія Клубу зареєстрована у Києві — 1 892 підприємства. Далі йдуть Дніпропетровська область (800 компаній), Київська (670) та Львівська (657).

До Індексу Опендатабота увійшли 33 учасники Клубу

До Індексу Опендатабота 2026 увійшли 33 компанії з Клубу білого бізнесу. Найбільші за доходом серед них — АТБ-МАРКЕТ, Київстар, Київська обласна ЕК, Тойота-Україна та Інтерпайп Ніко Тьюб.

Також 106 учасників Клубу входять до фінансово-промислових груп. Найбільше представництво мають група АТБ, МХП, група родини Пінчуків, Західнадрасервіс, A.G.R. Group та Нова пошта.

ФОПів у Клубі — менш як 600

Серед 578 підприємців 88% працюють на спрощеній системі оподаткування, ще 12% — на загальній.

Найбільше ФОПів із Клубу зареєстровано у Дніпропетровській області (76) та Києві (74). Найпоширенішою сферою діяльності залишається торгівля та ремонт транспорту — 221 підприємець, або 38% від загальної кількості.

Редакція PSM7 звертає увагу, що перебування у Клубі білого бізнесу означає відповідність критеріям добровільного дотримання податкового законодавства та дає компаніям низку переваг у взаємодії з ДПС, зокрема спрощене адміністрування й персонального комплаєнс-менеджера.

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Джерело: Опендатабот.