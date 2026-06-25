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Продаж цих акцій «був не найкращим рішенням» — Трамп

25.06.2026 10:10
Ольга Деркач

Президент США Дональд Трамп заявив, що продаж його акцій IBM (NYSE: IBM) перед вступом на посаду «не був найкращим рішенням». Виступаючи з Овального кабінету, Трамп також похвалив технологічного гіганта та його CEO Арвінда Крішну, оголошуючи водночас два указа, спрямовані на посилення можливостей США у сфері квантових обчислень

Продаж цих акцій «був не найкращим рішенням» — Трамп

Фото: chatgpt.com, pngarts.com

«Гендиректор IBM Арвінд Крішна — яка чудова людина… У мене були ці акції, коли вони були значно дешевшими. Я блискуче продав їх, коли став президентом. Це було не найкраще рішення», — заявив Трамп.

Це не перша публічна похвала Трампа на адресу технологічних компаній, пов’язаних із квантовими обчисленнями: за версією аналітиків Finbold, серед компаній, які отримали схвальні відгуки президента та зростання акцій на тлі цього, фігурували також Micron і Dell — причому сам факт публічної згадки Трампа неодноразово давав миттєвий поштовх до зростання цін на акції згаданих компаній.

Ринки традиційно реагували позитивно на компанії, які публічно хвалив Трамп, і IBM тепер схожа на потенційний наріжний камінь квантової стратегії адміністрації. Тож не дивно, що акції IBM зросли приблизно на 5% після останніх оголошень політики.

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Оптимізм з’явився на тлі підписання указів, які доручають федеральним агентствам розробити дорожню карту для ери квантових комп’ютерів, з фокусом на розвиток квантового зондування та мережевих технологій протягом наступних п’яти років. Крім того, президент посилив акцент на зміцненні захисту США від просунутих криптографічних загроз — у цьому напрямку IBM може відіграти важливу роль.

Загалом нові квантові інціативи стали продовженням плану Міністерства торгівлі, оприлюдненого минулого місяця і присвяченого приблизно $2 млрд грантів та інвестицій в акціонерний капітал компаній, що працюють у сфері обчислень, включно з IBM. У межах цієї підтримки адміністрація також відзначила фінансування ініціативи на $1 млрд, пов’язаної з розробкою «Anderon» — спеціалізованої квантової фаундрі всередині самої IBM.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниСША
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