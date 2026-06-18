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Джим Крамер назвав топ-акцію на 2026 рік

18.06.2026 20:10
Ольга Деркач

Ведучий CNBC Джим Крамер несподівано назвав акції Intel своїм головним фаворитом на 2026 рік. Це особливо помітний крок для аналітика, який зазвичай уникає паперів, що вже здійснили потужне ралі. Втім, на цьому разі Крамер пояснив свою позицію довгостроковим потенціалом компанії на тлі розвитку штучного інтелекту

Джим Крамер назвав топ-акцію на 2026 рік

Фото: magnific.com/rawpixel.com

За словами аналітика, Intel виграє від продовження поширення ШІ — особливо у міру того, як зростатиме популярність агентного ШІ. Це, на думку ведучого Mad Money, безпосередньо підживить основний бізнес компанії — виробництво центральних процесорів (CPU).

За даними CNBC, Крамер заявив учасникам CNBC Investing Club: «Яку акцію ви хочете купити? Я сказав учасникам клубу, що відповідь — моя нова улюблена акція на цьому ринку: Intel». Аналітик додав, що зростання інференсу та агентного ШІ може різко підвищити попит на центральні процесори — основний продукт Intel.

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Крамер також позитивно відзначив контрактне виробництво чипів (foundry-бізнес) Intel, яке перебуває на ранній стадії розвитку. Уряд США активно працює над зменшенням залежності від тайванського виробництва — як підтримуючи вітчизняні компанії, так і домовляючись із такими гравцями, як TSMC, про перенесення частини виробництва на територію США.

Частина оптимізму Крамера пояснюється і вражаючим ралі самих акцій Intel за останній рік. Компанія переживала важкий період наприкінці 2023-го та на початку 2024 року, коли акції впали на 60% — з рівня вище $50 до позначок нижче $20 у середині 2025-го. Ситуація розвернулася минулого літа: спершу свою частку в компанії придбав уряд США, а згодом інвестицію зробив і Nvidia. Це допомогло акціям Intel зрости більш ніж на 500% — до $121,10 на момент останнього закриття торгів.

Примітно, що INTC — одна з небагатьох великих акцій, яка не лише уникнула червневого обвалу на ринку, а й зросла на 10,77% за останні вісімнадцять днів. Додатковим стимулом для паперів Intel став заяви президента США Дональда Трампа про можливе партнерство компанії з Apple, що спричинило стрибок акцій на 8,96% у передторговій сесії четверга, 18 червня.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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