2 акції, які можуть досягти капіталізації $2 трлн до кінця 2026

04.05.2026 11:20
Микола Деркач

На тлі зростання фондового ринку низка компаній наближається до наступного великого рубежу оцінки — капіталізації на рівні $2 трлн. Досягнення цього рівня означатиме входження до кола найвпливовіших корпорацій світу, відображаючи високу довіру інвесторів, сильні ринкові позиції та очікування стабільного довгострокового зростання

У цьому контексті Finbold визначив дві компанії, які мають потенціал досягти цього показника до четвертого кварталу 2026 року.

Tesla (NASDAQ: TSLA)

Наразі Tesla оцінюється приблизно в $1,47 трлн, що робить її 10-ю за вартістю компанією у світі. Щоб перевищити позначку $2 трлн, виробнику електромобілів необхідно додати близько $533 млрд ринкової вартості, що відповідає зростанню приблизно на 36%.

Перспективи компанії значною мірою залежать від розвитку технологій автономного водіння, мереж роботаксі та ініціатив у сфері штучного інтелекту.

Водночас інвестори уважно стежать за впровадженням платформи Full Self-Driving, яка може відкрити нові джерела високорентабельних доходів поза межами продажу автомобілів.

Компанія також розширює бізнес зі зберігання енергії та розвиває проєкти гуманоїдної робототехніки, які розглядаються як потенційні драйвери довгострокового зростання.

Walmart (NASDAQ: WMT)

Тим часом капіталізація Walmart становить близько $1,05 трлн, що ставить компанію на 11-те місце у світі за цим показником.

Ритейлеру необхідно збільшити вартість приблизно на $952 млрд, що еквівалентно майже 91% зростання, аби досягти рівня $2 трлн.

Стратегія розвитку компанії зосереджена на трансформації в цифрово-орієнтований бізнес.

Walmart активно нарощує електронну комерцію, розширює сервіси доставки та розвиває маркетплейс.

Додатково зростанню прибутковості та ефективності сприяють рекламний бізнес, програми підписки та масштабна автоматизація логістики й операцій.

За матеріалами finbold.com.

