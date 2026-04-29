Названо переможця Deep Tech Accelerator: хто отримав грант

29.04.2026 21:00
Микола Деркач

Бездротова зарядка для дронів та роботів: український стартап здобув перемогу на акселераторі Deep Tech

Фото: thedigital.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Українські інноватори не просто генерують ідеї, а створюють складні фізичні пристрої (hardware) які вирішують реальні глобальні виклики від автономної енергетики до оборони. Щоб допомогти таким розробникам маштабуватися, в Україні запустили навчально-менторську програму Deep Tech Accelerator: Hardware Edition. 25 квітня після чотирьох місяців інтенсивної роботи з експертами дев’ять команд презентували свої розробки перед інвесторами на фінальному пітчингу — Demo Day», — йдеться у повідомленні.

Головну нагороду та грант $10 000 на масштабування здобув український стартап TechNovator. Команда створила технологію бездротового передавання енергії, яка живить пристрої на відстані та в русі з мінімальними втратами. Інновація забезпечує автономну роботу дронів, роботів та медичних імплантів без жодних кабелів чи контактних станцій.

«Участь у Deep Tech Accelerator від AI HOUSE стала для нас справді цінним досвідом. Вона забезпечила нам комплексну підтримку в бізнес-моделюванні та підготовці до залучення інвестицій, допомогла краще зрозуміти, що потрібно для виробництва та сертифікації продукту. Окремо хочеться відзначити, що це також доступ до сильної екосистеми людей і компаній, які працюють з R&D, AI та deep tech», — сказала Руслана Довжик, CEO та співзасновниця TechNovator.

Отримане фінансування команда інвестує врозвиток продукту та вихід на світовий ринок. Окрім головного призу, кожен стартап-учасник отримав $25 000 на використання хмарної інфраструктури Amazon Web Services (AWS). Цю підтримку надав Український фонд стартапів (USF). А три команди — Tova Industries, Snipel Systems та Watcher AI — залучили ще по $150 000 на хмарні обчислювальні сервіси та ШІ-інструменти від Microsoft Azure.

Хто ще презентував інновації на Demo Day

Власні hardware-рішення зі сфер робототехніки, агротехнологій, енергетики та miltech запітчили ще вісім українських команд:

  • UA GREEN: вертикальні вітротурбіни для бізнесу з предиктивним ШІ-обслуговуванням;
  • SeedMe: система автоматизації теплиць для стабільного вирощування врожаю;
  • Snipel Systems: AI-рішення для автономного перехоплення ворожих дронів;
  • Watcher AI: edge AI-платформа для охоронного відеоспостереження;
  • Robol: розробники гуманоїдних роботів та автономних кав’ярень;
  • Tova Industries: гібридне освітлення, що передає природне світло в будівлі через оптоволокно;
  • Ukrainian Laboratory Instruments: лабораторна станція для автоматизації хімічних процесів;
  • Vuzoll: робот-асистент для сервісного бізнесу, який зустрічає клієнтів та інтегрується з CRM.

Акселераційна програма створена AI HOUSE за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Ukrainian Startup Fund та Національного університету «Київський авіаційний інститут».

