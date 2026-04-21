У Дії запустили реєстрацію громадських організацій

В Україні цифровізували процес створення громадських організацій — тепер їх можна зареєструвати онлайн через портал Дія. Послуга дозволяє оформити ГО за кілька кроків без залучення юристів і додаткових погоджень

Про це повідомляє Дія у своєму Telegram.

Новий сервіс значно спрощує запуск організацій та скорочує час оформлення. Зокрема, реєстрація займає до 30 хвилин і не потребує витрат на індивідуальний статут або нотаріальні послуги.

Користувачам доступні понад 30 напрямів діяльності, серед яких волонтерство, освіта та захист прав людини. Також передбачено гнучкі налаштування — засновники можуть самостійно визначити модель роботи організації.

Щоб скористатися послугою, необхідно:

Увійти на портал Дія за допомогою КЕП; Обрати реєстрацію громадської організації; Заповнити форму та налаштувати параметри; Підписати заяву КЕП.

Водночас для подання заявки обов’язково потрібні ідентифікаційний номер та УНЗР (унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі). Без цих даних оформити реєстрацію неможливо.

Послуга також залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін’юсту.

Сервіс розроблено Міністерством юстиції спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку реалізує Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, що в Україні готують новий етап цифровізації податкових послуг — незабаром частину з них інтегрують у Дію. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з бізнесом Кіровоградщини у Кропивницькому.

Раніше ми писали, що у застосунку Дія з’явилася нова функція для водіїв — сервіс штрафів за паркування. Відтепер користувачі можуть отримувати сповіщення про порушення та оплачувати штрафи безпосередньо в застосунку, без паперових повідомлень і додаткових сервісів.

