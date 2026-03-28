close-btn
PaySpaceMagazine

У Дії готують запуск нових податкових сервісів

28.03.2026 11:30
Ольга Деркач

В Україні готують новий етап цифровізації податкових послуг — незабаром частину з них інтегрують у Дію. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з бізнесом Кіровоградщини у Кропивницькому

У Дії готують запуск нових податкових сервісів

Фото: t.me/diia_gov

У заході взяли участь понад 60 підприємців регіону. До обговорення також долучилися директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк та очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За словами Карнаух, попит на цифрові інструменти серед платників податків залишається високим, тому ДПС разом із Мінцифри працює над запуском податкових сервісів у Дії.

«Проєкт, над яким активно працюємо разом з Мінцифри, — податки в Дії. І вже найближчим часом плануємо запустити перші послуги. Це можливість подати декларацію про доходи, сплатити податки в один клік, отримати податкове повідомлення-рішення, зробити звірку стосовно об’єкта оподаткування тощо. Це все, щоб кожен платник мав у Дії зручні податкові сервіси», — зазначила вона.

Під час зустрічі сторони також обговорили низку проблемних питань, які хвилюють бізнес. Зокрема, йшлося про блокування податкових накладних, критерії ризиковості підприємств, дроблення бізнесу та можливу модернізацію спрощеної системи оподаткування. Окремо підприємці піднімали тему ліцензування біоетанолу.

Ще одним ключовим питанням залишаються податкові перевірки. За словами Карнаух, після запровадження мораторію їх кількість скоротилася на 25% порівняно з червнем–липнем 2025 року.

Цікаве по темі: Податок на надприбутки банків можуть продовжити на 2027 рік

«З моменту запровадження мораторію ми на чверть зменшили кількість фактичних перевірок. У порівнянні з липнем і червнем 2025 року — тримаємо динаміку мінус 25%. Тотальний контроль — це не наша мета. Перевірка має бути лише там, де дійсно є ризики, тому активно впроваджуємо саме ризико-орієнтовний підхід. Але мораторій не означає відсутність контролю. Це означає, що він має бути точним і обґрунтованим», — наголосила вона.

Окрему увагу приділили новому сервісу податкового супроводу для отримувачів грантів на відкриття та розвиток бізнесу. Його вже тестують у регіонах.

Податкові консультанти та Центри обслуговування платників разом із офісами Зроблено в Україні супроводжують підприємців на всіх етапах — від подання заявки до ведення бізнесу. Наразі сервісом скористалися майже 150 грантоотримувачів та кандидатів по всій країні.

Крім того, очільниця ДПС відвідала жіночий форум, присвячений лідерству та підприємництву.

«Ми змінюємо філософію комунікації з платниками, щоб кожне рішення було зрозумілим, чітким та збалансованим. Бо за кожним бізнесом, кожним виробником стоять насамперед люди», — підсумувала Карнаух.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд схвалив угоду з Австралією про усунення подвійного оподаткування

Готуються масштабні податкові зміни: що вимагає МВФ

Скільки податку на землю сплатили українці у 2026

Джерело: Державна податкова служба України.

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
У Дії з'явилася нова послуга для водіїв 26.03.2026

У Дії з’явилася нова послуга для водіїв
Дія додала шість категорій до міжнародного Реєстру збитків 20.03.2026

Дія додала шість категорій до міжнародного Реєстру збитків
У Дії запустили автоматичне продовження бронювання 19.03.2026

У Дії запустили автоматичне продовження бронювання
У Дії з'явиться нова функція 16.03.2026

У Дії з’явиться нова функція
У Дії запустили нову можливість бронювання працівників 13.03.2026

У Дії запустили нову можливість бронювання працівників
У Дії з'явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК 06.03.2026

У Дії з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Останні новини
Сьогодні  11:30

У Дії готують запуск нових податкових сервісів

 Сьогодні  10:00

Кійосакі розкрив свій план на випадок масштабного краху у 2026

 27.03.2026  19:40

Mastercard може продати свій підрозділ миттєвих платежів

 27.03.2026  18:20

На Марсі виявили кристали, схожі на рубіни та сапфіри

 27.03.2026  15:40

Україні загрожує дефіцит коштів на оборону уже влітку — Bloomberg

 27.03.2026  14:20

УФС та Glovo запускають конкурс стартапів: хто може податися

 27.03.2026  13:00

АМКУ дозволив Київстару купити шість сонячних електростанцій

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.