У Дії готують запуск нових податкових сервісів

В Україні готують новий етап цифровізації податкових послуг — незабаром частину з них інтегрують у Дію. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з бізнесом Кіровоградщини у Кропивницькому

У заході взяли участь понад 60 підприємців регіону. До обговорення також долучилися директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк та очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За словами Карнаух, попит на цифрові інструменти серед платників податків залишається високим, тому ДПС разом із Мінцифри працює над запуском податкових сервісів у Дії.

«Проєкт, над яким активно працюємо разом з Мінцифри, — податки в Дії. І вже найближчим часом плануємо запустити перші послуги. Це можливість подати декларацію про доходи, сплатити податки в один клік, отримати податкове повідомлення-рішення, зробити звірку стосовно об’єкта оподаткування тощо. Це все, щоб кожен платник мав у Дії зручні податкові сервіси», — зазначила вона.

Під час зустрічі сторони також обговорили низку проблемних питань, які хвилюють бізнес. Зокрема, йшлося про блокування податкових накладних, критерії ризиковості підприємств, дроблення бізнесу та можливу модернізацію спрощеної системи оподаткування. Окремо підприємці піднімали тему ліцензування біоетанолу.

Ще одним ключовим питанням залишаються податкові перевірки. За словами Карнаух, після запровадження мораторію їх кількість скоротилася на 25% порівняно з червнем–липнем 2025 року.

«З моменту запровадження мораторію ми на чверть зменшили кількість фактичних перевірок. У порівнянні з липнем і червнем 2025 року — тримаємо динаміку мінус 25%. Тотальний контроль — це не наша мета. Перевірка має бути лише там, де дійсно є ризики, тому активно впроваджуємо саме ризико-орієнтовний підхід. Але мораторій не означає відсутність контролю. Це означає, що він має бути точним і обґрунтованим», — наголосила вона.

Окрему увагу приділили новому сервісу податкового супроводу для отримувачів грантів на відкриття та розвиток бізнесу. Його вже тестують у регіонах.

Податкові консультанти та Центри обслуговування платників разом із офісами Зроблено в Україні супроводжують підприємців на всіх етапах — від подання заявки до ведення бізнесу. Наразі сервісом скористалися майже 150 грантоотримувачів та кандидатів по всій країні.

Крім того, очільниця ДПС відвідала жіночий форум, присвячений лідерству та підприємництву.

«Ми змінюємо філософію комунікації з платниками, щоб кожне рішення було зрозумілим, чітким та збалансованим. Бо за кожним бізнесом, кожним виробником стоять насамперед люди», — підсумувала Карнаух.

Джерело: Державна податкова служба України.