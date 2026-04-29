У Дії запустили нові функції для бізнесу

Український бізнес та держава отримали новий інструмент для фіксації збитків, завданих внаслідок повномасштабної агресії росії. У застосунку Дія запрацювала послуга подання заяв до міжнародного Реєстру збитків — онлайн і без зайвої бюрократії

Йдеться не лише про документування втрат. Зібрані дані стануть основою для їх міжнародного визнання, подальших репарацій та притягнення росії до відповідальності.

Які заяви можна подати

Для державного сектору передбачено дві категорії:

B1.1 — пошкодження або знищення критичної інфраструктури;

B1.2 — пошкодження або знищення некритичної інфраструктури.

Бізнес може подати ширший перелік заяв:

C1.1 — пошкодження або знищення критичної інфраструктури;

C1.2 — пошкодження або знищення некритичної інфраструктури;

C3.1 — пошкодження, знищення або втрата активів.

Подати заяву можуть керівники компаній або уповноважені представники. Для цього в Дії доступна функція «Цифрові повноваження», яка дозволяє делегувати право подання заяв і керування ними.

Як працює подання заяви

Частину інформації система автоматично підтягує з державних реєстрів. Інші дані користувач заповнює самостійно.

Зокрема, потрібно надати:

дані про пошкоджені або зруйновані об’єкти;

документи та оцінку збитків;

опис подій;

фото або інші докази.

Подати заяву можна щодо збитків, завданих після 24 лютого 2022 року. Кожен зафіксований випадок стане частиною доказової бази для міжнародних процесів.

Послугу створили Міністерство цифрової трансформації України разом із Міністерством юстиції. Розвиток сервісу підтримують UK Dev та швейцарсько-українська Програма EGAP, яку реалізує Фонд Східна Європа.

Запуск нового інструменту в Дії — це ще один крок до системного обліку збитків і формування основи для майбутнього відновлення країни.

Джерело: Дія.