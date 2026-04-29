Кеті Вуд зробила велику ставку на ці дві акції

Хоча пікові результати інвестфонду Кеті Вуд залишилися в минулому, її ARK Innovation ETF (біржовий інвестиційний фонд) за останній рік демонструє впевнене відновлення.

28 квітня фонд розкрив нові інвестиції — загалом майже $42 млн у чотири компанії: Alphabet, CoreWeave, Intellia Therapeutics і Kratos Defense & Security Solutions

Найменші вкладення припали на Intellia Therapeutics та Kratos — від $6 млн до $6,9 млн кожне, що разом становить лише 0,13% портфеля ETF. Натомість значно більші суми спрямовано в технологічні компанії: $14,1 млн в Alphabet (0,14%) і $14,8 млн у CoreWeave (0,15%).

Інвестиція в CoreWeave виглядає особливо показовою. Компанію нині розглядають або як майбутнього аутсайдера, або як одну з найперспективніших можливостей 2026 року. Колишній криптомайнер трансформувався в оператора дата-центрів для штучного інтелекту та отримав підтримку від Nvidia.

Таким чином, Кеті Вуд фактично робить ставку на стрімке зростання ШІ-сектору — за умови, що прогнози щодо його масштабного впровадження справдяться, CoreWeave може різко наростити доходи.

Втім, ризики залишаються значними. Використання AI-моделей досі частково субсидується, що може стримувати повноцінне масштабування. До цього додаються затримки та скасування проєктів дата-центрів. Цікаво, що купівля відбулася після корекції: з 30 березня до 22 квітня акції CoreWeave зросли на 77%, але потім впали на 13,88% — до $105,53 станом на 28 квітня.

Інвестиція в Alphabet має іншу логіку. Вона не була прив’язана до корекції, натомість може відображати очікування сильного фінансового звіту компанії після закриття торгів 29 квітня.

У довгостроковій перспективі Alphabet залишається відносно стабільною ставкою завдяки домінуванню на ринку пошуку та здатності адаптуватися до нових технологічних трендів, включно зі штучним інтелектом. Водночас компанія бере на себе ризик: її стратегія значною мірою залежить від безперервного розвитку AI-напряму, тоді як частина користувачів уже відзначає погіршення якості пошукового сервісу в останні роки.

За матеріалами finbold.com.