close-btn
PaySpaceMagazine

2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

15.04.2026 17:00
Ольга Деркач

У міру завершення сезону звітності за перший квартал 2026 року фокус інвесторів зміщується з короткострокових результатів на довгостроковий дохід. У центрі уваги — компанії, які стабільно винагороджують акціонерів дивідендами

Фото: freepik.com

На тлі ринку, що й надалі залишається нестабільним, бізнеси з передбачуваними грошовими потоками та історією зростання дивідендів виглядають особливо привабливо для інвесторів, орієнтованих на дохід.

Дві компанії виділяються  привабливою дохідністю та сильними фундаментальними показниками, які варто розглянути для інвестування в цей період.

AbbVie (NYSE: ABBV)

AbbVie зміцнила свої позиції як один із провідних платників дивідендів у фармацевтичному секторі. У лютому 2026 року компанія оголосила квартальний дивіденд у розмірі $1,73 на акцію, який буде виплачено 15 травня 2026 року акціонерам, зареєстрованим станом на 15 квітня.

Це підвищує річні виплати до $6,92 на акцію, що відповідає дохідності близько 3,3%. На момент написання акції ABBV торгувалися на рівні $208, знизившись майже на 10% від початку року.

З моменту виділення в окрему компанію у 2013 році AbbVie збільшила дивіденди більш ніж на 330% та має безперервну серію підвищень протягом 53 років (включно з попередником).

За останній квартал компанія повідомила про скоригований прибуток на акцію (EPS) на рівні $2,71, перевищивши прогноз у $2,65. Виручка зросла на 10% у річному вимірі — до $16,62 млрд, також перевершивши очікування.

Спочатку AbbVie прогнозувала EPS за весь 2026 рік у діапазоні $14,37–$14,57 завдяки зростанню препаратів Skyrizi та Rinvoq. Однак пізніше прогноз було знижено до $13,96–$14,16 після списання $744 млн на дослідження та розробки. Прогноз EPS за перший квартал також скоригували до $2,56–$2,60.

Аналітики наразі очікують EPS на рівні близько $14,59 у 2026 році з подальшим зростанням до $16,14 у 2027 році.

Попри перегляд прогнозів, оцінка AbbVie залишається помірною — приблизно 14 форвардних прибутків. Це підтримується сильним вільним грошовим потоком на рівні близько $18,5 млрд і стабільним попитом у ключових терапевтичних напрямках.

Verizon Communications (NYSE: VZ)

Verizon Communications пропонує одну з найвищих дивідендних дохідностей серед великих телеком-компаній.

30 січня 2026 року компанія оголосила квартальний дивіденд у розмірі $0,7075 на акцію, який буде виплачено 1 травня 2026 року акціонерам, зареєстрованим станом на 10 квітня.

Підвищення на 2,5% доводить річні виплати до приблизно $2,83 на акцію, що відповідає дохідності близько 6,2%. Це вже понад 20 років безперервного зростання дивідендів.

На момент написання акції VZ торгувалися на рівні $45, піднявшись більш ніж на 12% від початку року.

У звіті за четвертий квартал 2025 року, оприлюдненому наприкінці січня 2026 року, Verizon повідомила про скоригований EPS у $1,09, що перевищило прогноз у $1,06. Виручка зросла на 2% у річному вимірі — до $36,38 млрд, також трохи перевищивши очікування.

Компанія прогнозує EPS за 2026 рік у діапазоні $4,90–$4,95 і очікує зростання доходів від мобільних та широкосмугових послуг на 2–3%. Консенсус-прогнози наразі передбачають EPS на рівні близько $4,91–$4,94 у 2026 році з подальшим зростанням до приблизно $5,26 у 2027 році.

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.