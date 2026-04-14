Майкл Беррі щойно інвестував у ці три акції

Попри те, що фонд Scion Asset Management згорнув публічну діяльність, Майкл Беррі залишається активним на фондовому ринку. У оновленні від 13 квітня він повідомив, що відкрив три нові довгі позиції

Зокрема, однією з компаній, у які інвестував Беррі, стала Adobe (NASDAQ: ADBE) — за чутками, він тримав ці акції ще з початку березня. Водночас він заявив про «невелику стандартну позицію» в Autodesk (NASDAQ: ADSK) і «дещо більшу» — у Veeva (NYSE: VEEV).

Схоже, що ключова логіка інвестора полягає в тому, що всі три акції зазнали суттєвого падіння з початку 2026 року та наближаються до дна. Таким чином, Баррі робить ставку на подальше відновлення котирувань.

Динаміка акцій Adobe у 2026 році

Акції Adobe перебувають у стійкому спадному тренді з початку року. На 31 грудня папери торгувалися на рівні $349,99, після чого впали на 31,31% — до $240,40 станом на 14 квітня.

Водночас 13 квітня на відкритті ринку акції коштували $227,28 і за останні 24 години зросли на 6,55%. Це може або підтверджувати інвестиційну тезу Баррі, або бути реакцією ринку на його заяву, або бути частиною загального ринкового руху.

Цікаво, що ще на початку березня з’явилися чутки про його інвестицію в Adobe — тоді папери підскочили майже на 4% за одну торгову сесію.

Читайте також: 3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Динаміка акцій Autodesk у 2026 році

Акції Autodesk демонструють подібну динаміку. На кінець 2025 року вони коштували $296,01, після чого втратили 23,23% і опустилися до $227,25 станом на 14 квітня.

13 квітня папери також зросли — на 3,98%, з $218,35 до $227,14. Це зростання може свідчити про підтвердження стратегії Баррі, реакцію інвесторів на його дії або бути частиною ширшого відновлення в секторі після тиску з боку розвитку штучного інтелекту.

Динаміка акцій Veeva у 2026 році

Схожу картину демонструє і Veeva — компанія, що спеціалізується на хмарному софті та консалтингу для галузі life sciences. Акції VEEV завершили 2025 рік на рівні $223,23, після чого впали на 27,56% — до $161,71.

До закриття торгів 10 квітня падіння досягало 35,61%, однак уже 13 квітня папери зросли на 4,64% за день.

Усі три позиції Майкла Баррі належать до софтверного сектору, який цього року опинився під сильним тиском. Інвестори побоюються, що розвиток AI-агентів — зокрема після прориву Anthropic у лютому — може зробити частину таких сервісів застарілими.

Втім, багато експертів Волл-стріт вважають, що штучний інтелект швидше доповнюватиме софтверні компанії, ніж витіснятиме їх, за умови, що бізнеси зможуть адаптуватися до змін.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн стрімко зростає на тлі помʼякшення напруженості між США та Іраном

Ефір може зрости на 400% — до $8 000 протягом пів року — прогноз аналітика

Кількість Біткоїн-транзакцій досягла 1,5-річного максимуму: чи зросте ціна

За матеріалами finbold.com.