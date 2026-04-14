Біткоїн стрімко зростає на тлі помʼякшення напруженості між США та Іраном

14.04.2026 10:10
Ольга Деркач

Ціна Біткоїна сьогодні піднялася майже до $75 000 — рівня, якого не було з 17 березня

Біткоїн стрімко зростає на тлі помʼякшення напруженості між США та Іраном

Фото: freepik.com

Цей майже місячний максимум з’явився на тлі нових надій на можливу деескалацію війни між США, Ізраїлем та Іраном. Віцепрезидент Джей Ді Венс натякнув на прогрес у переговорах.

«Ми досягли значного прогресу в переговорах з Іраном. М’яч тепер на боці Тегерана. Ми очікуємо, що вони рухатимуться до відкриття Ормузької протоки», — заявив Венс.

Ця новина спровокувала зростання на всьому крипторинку, додавши близько $100 млрд до загальної капіталізації. Деякі альткоїни, зокрема Ethereum, показали кращу динаміку, ніж Біткоїн.

Цікаве по темі: Шифрування Біткоїна можуть зламати навіть без квантових комп’ютерів — експерт

Також варто зазначити, що останній рух ціни може пояснюватися періодом тривалого негативного настрою на ринку. Історично такі фази часто передували різким стрибкам ціни головної криптовалюти, яка зазвичай задає напрямок усьому ринку.

Зокрема, Джеймі Куттс із Real Vision назвав цей період станом «надмірного песимізму». Він додав, що 7-денна ковзна середня ставки фінансування Біткоїна впала до третього перцентиля серед усіх значень із 2020 року — обидва сигнали свідчать про те, що зростання було лише питанням часу.

Нагадаємо, що попри слабку динаміку Ethereum в останні роки, оптимізм щодо його ціни серед інвесторів і аналітиків зберігається. Багато з них очікують подальшого зростання альткоїна. Криптоаналітик Leshka.eth нещодавно поділився власним прогнозом, заявивши, що ETH може встановити нові історичні максимуми вже у 2026 році.

Раніше ми писали, що кількість транзакцій у мережі Біткоїна (30-денна ковзна середня) різко зросла за останні три тижні та 10 квітня досягла найвищого рівня за 17 місяців. Таким чином, мережа Біткоїна повернулася до рівнів середини грудня 2024 року, свідчать дані Glassnode.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Активність китів Cardano зростає: альткоїну прогнозують ралі

Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026

Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт

Джерело: CryptoPotato.

Новини по темі
Кількість Біткоїн-транзакцій досягла 1,5-річного максимуму: чи зросте ціна 13.04.2026

Кількість Біткоїн-транзакцій досягла 1,5-річного максимуму: чи зросте ціна
BlackRock інвестував сотні мільйонів доларів у Біткоїн та Ефір 13.04.2026

BlackRock інвестував сотні мільйонів доларів у Біткоїн та Ефір
Шифрування Біткоїна можуть зламати навіть без квантових комп’ютерів — експерт 11.04.2026

Шифрування Біткоїна можуть зламати навіть без квантових комп’ютерів — експерт
Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026 10.04.2026

Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026
У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото 08.04.2026

У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото
Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF 08.04.2026

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  16:20

Названо, скільки заробив Vodafone у 2025

 Сьогодні  15:40

ФОПам нагадали про обов’язкові платежі до 20 квітня

 Сьогодні  14:30

Суперкомп’ютер NASA назвав дату, коли зникне життя на Землі

 Сьогодні  13:50

НБУ випустив нову пам’ятну монету

 Сьогодні  13:00

Укрпошта запускає мережу поштоматів та керування посилками у застосунку

 Сьогодні  12:10

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  11:10

НБУ оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури

 Всі новини
