Біткоїн стрімко зростає на тлі помʼякшення напруженості між США та Іраном

Ціна Біткоїна сьогодні піднялася майже до $75 000 — рівня, якого не було з 17 березня

Цей майже місячний максимум з’явився на тлі нових надій на можливу деескалацію війни між США, Ізраїлем та Іраном. Віцепрезидент Джей Ді Венс натякнув на прогрес у переговорах.

«Ми досягли значного прогресу в переговорах з Іраном. М’яч тепер на боці Тегерана. Ми очікуємо, що вони рухатимуться до відкриття Ормузької протоки», — заявив Венс.

Ця новина спровокувала зростання на всьому крипторинку, додавши близько $100 млрд до загальної капіталізації. Деякі альткоїни, зокрема Ethereum, показали кращу динаміку, ніж Біткоїн.

Також варто зазначити, що останній рух ціни може пояснюватися періодом тривалого негативного настрою на ринку. Історично такі фази часто передували різким стрибкам ціни головної криптовалюти, яка зазвичай задає напрямок усьому ринку.

Зокрема, Джеймі Куттс із Real Vision назвав цей період станом «надмірного песимізму». Він додав, що 7-денна ковзна середня ставки фінансування Біткоїна впала до третього перцентиля серед усіх значень із 2020 року — обидва сигнали свідчать про те, що зростання було лише питанням часу.

Нагадаємо, що попри слабку динаміку Ethereum в останні роки, оптимізм щодо його ціни серед інвесторів і аналітиків зберігається. Багато з них очікують подальшого зростання альткоїна. Криптоаналітик Leshka.eth нещодавно поділився власним прогнозом, заявивши, що ETH може встановити нові історичні максимуми вже у 2026 році.

Раніше ми писали, що кількість транзакцій у мережі Біткоїна (30-денна ковзна середня) різко зросла за останні три тижні та 10 квітня досягла найвищого рівня за 17 місяців. Таким чином, мережа Біткоїна повернулася до рівнів середини грудня 2024 року, свідчать дані Glassnode.

Джерело: CryptoPotato.