Кількість Біткоїн-транзакцій досягла 1,5-річного максимуму: чи зросте ціна

Кількість транзакцій у мережі Біткоїна (30-денна ковзна середня) різко зросла за останні три тижні та 10 квітня досягла найвищого рівня за 17 місяців

Показник 30D MA, який відображає загальну кількість підтверджених ончейн-транзакцій за добу, зріс до 514 758 на момент написання матеріалу. Таким чином, мережа Біткоїна повернулася до рівнів середини грудня 2024 року, свідчать дані Glassnode.

Крім того, цей індикатор перевищив значення середини вересня 2025 року — періоду, що передував стрімкому зростанню ціни Біткоїна до історичного максимуму. Поточне підвищення активності є найвищим у 2026 році та може свідчити про формування здорового бичачого тренду найближчим часом.

Ончейн-активність зростає на тлі позитивних настроїв

Збільшення активності в мережі Біткоїна відбувається на тлі зростання оптимізму інвесторів. За останні сім днів актив подорожчав більш ніж на 8% і торгується на рівні близько $72 880.

Читайте також: Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026

За даними Finbold, лише за останню добу ринкова капіталізація Біткоїна зросла на $8,1 млрд і досягла приблизно $1,5 трлн.

Попри це, поточна ціна все ще на 42% нижча за історичний максимум. Відновлення активності частково пов’язують із послабленням геополітичної напруги, зокрема на Близькому Сході.

Водночас аналітики застерігають: якщо ончейн-активність почне знижуватися найближчими днями, це може свідчити про формування так званої «бичачої пастки».

Окремо зазначається, що притоки ліквідності в Біткоїн залишаються відносно низькими, попри певне відновлення інтересу до спотових ETF, зокрема фонду IBIT від BlackRock.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF

Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт

За матеріалами finbold.com.