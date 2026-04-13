close-btn
PaySpaceMagazine

Кількість Біткоїн-транзакцій досягла 1,5-річного максимуму: чи зросте ціна

13.04.2026 17:00
Микола Деркач

Кількість транзакцій у мережі Біткоїна (30-денна ковзна середня) різко зросла за останні три тижні та 10 квітня досягла найвищого рівня за 17 місяців

Фото: pixabay.com

Показник 30D MA, який відображає загальну кількість підтверджених ончейн-транзакцій за добу, зріс до 514 758 на момент написання матеріалу. Таким чином, мережа Біткоїна повернулася до рівнів середини грудня 2024 року, свідчать дані Glassnode.

Крім того, цей індикатор перевищив значення середини вересня 2025 року — періоду, що передував стрімкому зростанню ціни Біткоїна до історичного максимуму. Поточне підвищення активності є найвищим у 2026 році та може свідчити про формування здорового бичачого тренду найближчим часом.

Ончейн-активність зростає на тлі позитивних настроїв

Збільшення активності в мережі Біткоїна відбувається на тлі зростання оптимізму інвесторів. За останні сім днів актив подорожчав більш ніж на 8% і торгується на рівні близько $72 880.

Читайте також: Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026

За даними Finbold, лише за останню добу ринкова капіталізація Біткоїна зросла на $8,1 млрд і досягла приблизно $1,5 трлн.

Попри це, поточна ціна все ще на 42% нижча за історичний максимум. Відновлення активності частково пов’язують із послабленням геополітичної напруги, зокрема на Близькому Сході.

Водночас аналітики застерігають: якщо ончейн-активність почне знижуватися найближчими днями, це може свідчити про формування так званої «бичачої пастки».

Окремо зазначається, що притоки ліквідності в Біткоїн залишаються відносно низькими, попри певне відновлення інтересу до спотових ETF, зокрема фонду IBIT від BlackRock.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF

Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
BlackRock інвестував сотні мільйонів доларів у Біткоїн та Ефір 13.04.2026

Шифрування Біткоїна можуть зламати навіть без квантових комп’ютерів — експерт 11.04.2026

Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026 10.04.2026

У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото 08.04.2026

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF 08.04.2026

Стратег Bloomberg прогнозує падіння Біткоїна до $10 000 у 2026 07.04.2026

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Останні новини
Сьогодні  21:00

Як може змінитися енергосистема України

 Сьогодні  20:20

Ефір може зрости на 400% — до $8 000 протягом пів року — прогноз аналітика

 Сьогодні  19:40

Чи несе ризики пропозиція роботодавця вести ваш ФОП

 Сьогодні  19:00

В Україні обговорюють податок на електромобілі: які ризики для ринку

 Сьогодні  18:20

Коли ціни на житло в Україні знизяться — прогноз

 Сьогодні  17:40

Де у світі найдорожче пальне

 Сьогодні  17:00

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.