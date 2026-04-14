3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

У центрі уваги — реакція ринків на провал переговорів на Близькому Сході, тоді як у США очікують нові дані щодо інфляції

Крипторинки розпочали цей тиждень з падіння, оскільки інвестори відреагували на зрив переговорів між Іраном та США.

«Усі погляди прикуті до реакції нафтового та фондового ринків на події цих вихідних», — зазначили в Kobeissi Letter.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відновлення «обмежених військових ударів» по Ірану на додачу до блокади США Ормузької протоки.

«Іран пообіцяв відкрити Ормузьку протоку, але свідомо цього не зробив. Це спричинило тривогу, дестабілізацію та біль для багатьох людей і країн у всьому світі», — написав він у Truth Social.

Економічні події 13–17 квітня

Трамп також посилив риторику, пригрозивши відновити авіаудари менш ніж через тиждень після початку перемир’я.

«Вони хочуть грошей і, що важливіше, вони хочуть ядерну зброю. Крім того, у відповідний момент ми повністю готові до дій, і наші військові доведуть до кінця те небагато, що залишилося від Ірану!», — заявив Трамп

Ціни на нафту зросли на 7% — приблизно до $104 за барель у неділю (12 квітня), тоді як ф’ючерси на акції та крипторинок знову різко впали. Головним економічним звітом тижня стане індекс цін виробників (PPI) за березень, який оприлюднять у вівторок (14 квітня). На тлі нового стрибка цін на нафту інфляційний тиск посилився, адже нещодавні дані показали різке зростання індексу споживчих цін (CPI), спричинене подорожчанням енергоносіїв.

У четвер (16 квітня) оприлюднять індекс ділової активності виробничого сектору від Федерального резервного банку Філадельфії та дані щодо первинних заявок на допомогу з безробіття. Крім того, цього тижня заплановано десять виступів представників Федеральної резервної системи, які можуть задати тон подальшій політиці щодо відсоткових ставок у США. Зростання інфляції чинитиме тиск на регулятора з метою підвищення ставок, що є негативним фактором для криптоінвестицій.

Водночас провідні банки Волл-стріт, зокрема Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo та Citigroup, оприлюднять свої фінансові результати цього тижня.

Прогноз для крипторинку

Загальна капіталізація за вихідні скоротилася приблизно на $70 млрд і на момент написання становила трохи більше ніж $2,5 трлн.

Біткоїн знизився до $70 500 у понеділок (13 квітня), але невдовзі відновився до $75 000.

Ціна Ethereum піднялася майже на 13% у порівнянні з минулим тижнем. Альткоїни також демонструють поступове відновлення.

Наразі США та Іран планують ще один раунд переговорів.

Джерело: CryptoPotato.