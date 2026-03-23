2 акції, на які інвесторам варто звернути увагу

Технологічний сектор і надалі залишається в центрі уваги інвесторів, які шукають можливості для зростання, навіть попри волатильність на ширшому фондовому ринку

Зокрема, драйвером цього сегмента виступають ключові гравці у сфері штучного інтелекту (ШІ), яка продовжує відкривати сильні інвестиційні можливості.

Водночас через велику кількість компаній на ринку вибір справді перспективних активів може бути складним.

У зв’язку з цим Finbold звернувся до ChatGPT, щоб визначити дві технологічні акції, на які інвесторам варто звернути увагу напередодні другого кварталу 2026 року.

Nvidia (NASDAQ: NVDA)

Модель обрала Nvidia (NASDAQ: NVDA) як перший варіант, зазначивши її ключову роль як одного з фундаментальних стовпів економіки штучного інтелекту завдяки графічним процесорам.

Компанія продовжує отримувати вигоду від масштабних інвестицій гіперскейлерів, таких як Microsoft, Amazon і Meta, які будують дата-центри нового покоління.

За оцінкою ChatGPT, траєкторія зростання Nvidia передбачає досягнення щонайменше $1 трлн сукупної виручки до 2027 року, що підтримується високим попитом на поточні та майбутні платформи.

Цей імпульс відображає зростання потреб в AI-інфраструктурі, включно з агентними застосунками, просунутими інференс-рішеннями та суверенними дата-центрами.

Компанія також зміцнює свої позиції через партнерства з хмарними провайдерами та розробниками промислового програмного забезпечення.

За підсумками останньої торгової сесії акції NVDA закрилися на рівні $172, знизившись більш ніж на 3% за день і майже на 10% від початку року.

Micron Technology (NASDAQ: MU)

Micron Technology (NASDAQ: MU) стала одним із ключових бенефіціарів розвитку штучного інтелекту завдяки своїм рішенням високошвидкісної пам’яті, випереджаючи багато традиційних компаній сектору в останні місяці.

21 березня акції закрилися зі зниженням більш ніж на 4% на рівні $422, однак із початку року вони все ще демонструють зростання майже на 50%.

Компанія закриває критичну потребу AI-систем, зокрема у спеціалізованій пам’яті, яка працює разом із процесорами для обробки великих обсягів даних.

Цікаво, що весь обсяг виробництва високошвидкісної пам’яті Micron на 2026 рік уже законтрактований у межах багаторічних угод, а сама компанія планує інвестувати близько $200 млрд у розширення виробничих потужностей.

Маючи прямий вплив на розвиток AI-інфраструктури, Micron, за оцінкою ChatGPT, має потенціал наздоганяючого зростання порівняно з ранніми лідерами, що додатково підтримується вищою маржинальністю преміальних продуктів.

