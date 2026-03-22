Очікується «болісніший» економічний цикл, ніж під час кризи 2008 року — експерт

Інвестиційний ветеран Йозеф Шахтер, президент Schachter Energy Research Services, попередив, що світова економіка може увійти в затяжний і більш болісний цикл

За його словами, спад, імовірно, триватиме довше, ніж під час фінансової кризи 2008 року.

На його думку, майбутня криза значною мірою буде зумовлена перебоями в енергетичній інфраструктурі та ланцюгах постачання.

Його застереження пролунало на тлі ескалації ударів по енергетичній інфраструктурі в Перській затоці в межах триваючого конфлікту Ірану за участю США та Ізраїлю.

Збої в районі Ормузької протоки, через яку проходить приблизно п’ята частина світової нафти, вже скоротили експорт і підняли ціни на нафту вище $100 за барель через побоювання тривалих перебоїв у постачанні.

Шахтер наголосив, що руйнування критично важливої енергетичної інфраструктури є серйозним ризиком. Відновлення об’єктів із видобутку природного газу може тривати від одного до двох років, нафтових родовищ — до року, а втрати танкерів додатково посилюють і без того напружені глобальні ланцюги постачання.

Він вважає ці процеси не короткостроковими шоками, а структурними порушеннями, які здатні затягнути економічний цикл і зберігати тривалий тиск на зростання цін на енергоносії, роблячи попередні прогнози неактуальними.

Шахтер зазначив, що чим довше триватимуть перебої, спричинені конфліктом, тим відчутнішими будуть економічні наслідки.

«Ми дивимося на довший і більш болісний цикл, ніж у 2008 році. Саме тому, на мою думку, цільові показники цін, які люди закладали на початку року, вже не є актуальними. Чим довша війна, тим вищі ціни», — сказав Шахтер.

Ризик інфляції на рівні 5–8%

Зростання цін на енергоносії, як очікується, пошириться по ланцюгах постачання, підвищуючи витрати в різних галузях і зрештою підживлюючи загальну інфляцію.

У таких умовах інфляція може тривалий час залишатися в діапазоні 5–8%, якщо конфлікт не буде врегульовано.

Це створить додатковий тиск як на споживачів, так і на політиків, які вже стикаються з високими витратами та уповільненням економічного зростання.

Водночас прогноз передбачає розходження динаміки на фінансових ринках. Хоча зростання цін на енергоносії може підтримати енергетичні активи, ширша економіка може зіткнутися з труднощами через стійку інфляцію та обмежені поставки.

Джерело: Finbold.