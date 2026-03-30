Дві «антикризові» акції, на які варто звернути увагу українцям

Зростання побоювань рецесії у США у 2026 році змінює поведінку інвесторів: уповільнення економіки, стійка інфляція та геополітична напруженість тиснуть на перспективи ринку

Провідні інституції Волл-стріт нині оцінюють імовірність спаду у найближчий рік на рівні 30–40%, що свідчить про відхід від попередніх очікувань «м’якої посадки» на тлі ознак ослаблення економічних показників.

Ринки вже реагують на зростання ризиків: високі ціни на нафту та жорстка політика Федеральної резервної системи стримують економічне зростання та підвищують волатильність.

На цьому тлі інвестори дедалі більше зосереджуються на збереженні капіталу, віддаючи перевагу стабільним компаніям із прогнозованими грошовими потоками.

У таких умовах Finbold звернувся до моделі ChatGPT від OpenAI, щоб визначити дві акції, які можуть слугувати захистом під час економічного спаду.

Procter & Gamble (NYSE: PG)

Першою стала Procter & Gamble — глобальний гігант у сегменті товарів повсякденного попиту, портфель якого включає базові товари: засоби для прибирання, продукти особистої гігієни та догляду.

За оцінкою ChatGPT, стійкість компанії пояснюється тим, що її продукція належить до категорії необхідних витрат, тому попит зберігається навіть тоді, коли споживачі скорочують необов’язкові покупки.

Масштаб бізнесу та сила брендів дозволяють компанії перекладати зростання витрат на споживачів через ціни, зберігаючи маржинальність в умовах інфляції.

Цю стабільність підсилює багаторічна історія зростання дивідендів, що базується на стабільних грошових потоках у різних економічних циклах.

На момент написання акції PG торгувалися на рівні $142, додавши менш ніж 1% від початку року.

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

Друге місце посіла Johnson & Johnson — один із найбільших гравців у сфері охорони здоров’я. Компанія сформувала диверсифікований бізнес, який охоплює фармацевтику, медичні пристрої та споживчі товари для здоров’я.

Модель ChatGPT зазначає, що попит на медичні послуги та продукти є структурно нееластичним, що забезпечує стабільні доходи незалежно від макроекономічної ситуації.

Водночас диверсифікація бізнесу знижує залежність від окремих сегментів, а сильний баланс і «захисний» профіль прибутків історично допомагали компанії краще переживати періоди ринкової нестабільності.

Здатність генерувати стабільний дохід додатково підвищує привабливість компанії в умовах невизначеності.

На закритті ринку акції JNJ торгувалися на рівні $240, продемонструвавши зростання більш ніж на 15% від початку року.

Загалом, на тлі зростання ризиків рецесії акцент на «захисних» активах стає дедалі помітнішим.

Варто враховувати, що жодна акція не є повністю захищеною від загального падіння ринку. Водночас компанії з товарами першої необхідності, стабільним попитом і передбачуваними доходами мають кращі шанси пройти періоди економічного стресу.

