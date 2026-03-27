США наближаються до повномасштабної фінансової кризи — економіст

27.03.2026 11:40
Ольга Деркач

Економічні дані США за минулий місяць не виправдали очікувань ринку, і економіст Пітер Шифф вважає це сигналом того, що країна може наближатися до «повномасштабної фінансової кризи»

За словами Шиффа, дані за лютий показали зростання імпортних цін на 1,3% та експортних — на 1,5%. У річному вимірі, як він стверджує, це відповідає інфляції приблизно в межах 16,8%–19,6%.

Ба більше, ці оцінки зроблені без урахування нещодавнього стрибка цін на нафту на 50%, який, за його словами, може ще більше посилити інфляційний тиск.

«Ми рухаємося до повномасштабної фінансової кризи. Імпортні ціни в лютому підскочили на 1,3%, тоді як експортні зросли на 1,5%, що в річному вимірі означає інфляцію на рівні 16,8%–19,6%. І це ще до того, як ціни на нафту піднялися на 50%. Якщо Федеральна резервна система негайно не підвищить ставки на кілька сотень базисних пунктів, інфляція стрімко зростатиме», — написав Шифф.

Щоб протидіяти майбутнім викликам, економіст закликав Федеральну резервну систему діяти рішуче, попередивши, що для стримування інфляції процентні ставки доведеться підвищити «на кілька сотень базисних пунктів».

США загрожує криза гірша за 2008 рік

Окрім інфляції, Шифф також звернув увагу на ринок нерухомості, зазначивши, що зростання витрат на володіння житлом може спровокувати падіння цін на нерухомість. Зокрема, він вказав на нещодавнє скорочення заявок на іпотеку та рефінансування як ранній сигнал напруження в секторі.

Втім, на думку економіста, це може бути лише «верхівкою айсберга», адже, як він вважає, приховані ризики у фінансовій системі можуть перевищити ті, що спостерігалися під час кризи 2008 року.

«Оскільки інфляція різко підвищує витрати на володіння житлом — включно з іпотечними ставками, страхуванням, комунальними послугами, обслуговуванням та податками — ціни на нерухомість обваляться. Нещодавнє падіння заявок на іпотеку та рефінансування — це лише верхівка айсберга. Те, що приховано під поверхнею, — криза, гірша за 2008 рік», — додав він.

Загалом аналітик намагався донести, що стійка інфляція у поєднанні з жорсткішими фінансовими умовами може зрештою призвести до ширшого економічного спаду, якщо політика регуляторів не встигатиме за зростанням цін.

Джерело: Finbold.

