3 акції, на які варто звернути увагу у квітні

31.03.2026 16:50
Ольга Деркач

2026 рік із самого початку залишається нестабільним, а березень лише посилив волатильність на ринках через загострення геополітичної ситуації та зростання цін на нафту. На цьому тлі інвестори шукають активи, здатні витримати турбулентність і водночас дати потенціал зростання

3 акції, на які варто звернути увагу у квітні

ChatGPT визначив три акції, які можуть виглядати найцікавіше у квітні з огляду на поточні ринкові умови.

Поточна ситуація на ринку

Американський фондовий ринок входить у квітень у стані корекції. Технологічний сектор, який раніше демонстрував стрімке зростання, наразі переживає хвилю розпродажів.

Водночас спостерігається чітке розходження між секторами. Енергетика залишається сильною завдяки високим цінам на нафту, тоді як великі технологічні компанії опинилися під тиском і можуть виглядати недооціненими. Стабільні компанії з передбачуваними грошовими потоками також демонструють відносну стійкість.

Exxon Mobil

Першим вибором стала Exxon Mobil — одна з найбільших нафтових компаній світу. Акції компанії отримують підтримку одразу від кількох факторів: зростання цін на викопне паливо, геополітична напруга та перебої в ключових логістичних маршрутах.

ChatGPT вважає, що папери XOM мають сильний імпульс і можуть продовжити зростання. У нинішніх умовах цей актив розглядається як своєрідний захисний інструмент на випадок подальшого погіршення ситуації на ринках.

Nvidia

Другим кандидатом є Nvidia. Попри падіння після пікових значень, компанія залишається ключовим гравцем у технологічному секторі.

Штучний інтелект зазначає, що цикл інвестицій у технологічну інфраструктуру не завершився, а зростання прибутків у секторі все ще очікується. Nvidia при цьому має суттєву ринкову перевагу.

Втім, короткострокові настрої залишаються слабкими, тому інвестиція в ці акції пов’язана з ризиком. Вона більше підходить як ставка на можливе відновлення та довгострокове зростання.

Coca-Cola

Третім вибором стала Coca-Cola — класична стабільна компанія з передбачуваним бізнесом.

Акції KO характеризуються низькою волатильністю та стабільним попитом незалежно від економічних умов. Компанія має сильну логістичну інфраструктуру та добре витримує періоди ринкових корекцій.

У портфелі такий актив може виконувати роль стабілізатора, допомагаючи зменшити загальні ризики.

Що це означає для інвесторів

Підхід ChatGPT полягає не у спробі вгадати один сценарій розвитку подій, а у формуванні збалансованого портфеля під різні варіанти розвитку ринку.

Енергетика дає захист і вигоду від геополітики, технології — потенціал відновлення, а стабільні споживчі компанії — баланс і передбачуваність. Така комбінація виглядає особливо актуальною в умовах, коли ринки залишаються під впливом новин і емоцій.

Джерело: Finbold.

