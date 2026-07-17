Куди спрямовано найбільше грошей з держбюджету в 2026

За січень – червень 2026 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,23 трлн грн, що на 354,1 млрд грн, або на 18,9%, більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі, у червні було витрачено 431,5 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень–червень 2026 року становили 1,4 трлн грн, або 63% від усіх видатків загального фонду. У тому числі, у червні було витрачено 263,5 млрд гривень.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 липня 2026 року.

У структурі видатків у І півріччі 2026 року за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

851 млрд грн – на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (у тому числі у червні – 149 млрд грн) або 38,2% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – червень 2026 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 116,5 млрд грн, або на 15,9%);

з нарахуваннями (у тому числі у червні – 149 млрд грн) або 38,2% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – червень 2026 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 116,5 млрд грн, або на 15,9%); 352,1 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у червні – 55,6 млрд грн) або 15,8% від загального обсягу видатків, що на 38,6 млрд грн або на 12,3% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

– трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

– соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

– виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

384,9 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у червні – 79,7 млрд грн) або 17,3% від загального обсягу видатків (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 145,9 млрд грн, або на 61%). Кошти були спрямовані, зокрема, на:

– придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

– забезпечення функціонування Національної установи розвитку;

– забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту;

– забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

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262,4 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у червні – 56,6 млрд грн) або 11,8% від загального обсягу видатків (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 5,9 млрд грн, або на 2,3%). Кошти були спрямовані, зокрема, на:

– підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

– перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

184,5 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у червні – 40,6 млрд грн) або 8,3% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 4,6 млрд грн, або на 2,6%);

142,7 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у червні – 38,5 млрд грн) або 6,4% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 40,6 млрд грн, або на 39,8%).

Нагадаємо, за І півріччя до загального фонду держбюджету надійшло майже 1,9 трлн гривень.

Редакція PSM звертає увагу, що структура видатків держбюджету вкотре демонструє головний пріоритет України — фінансування оборони та безпеки, на які припадає майже дві третини всіх витрат загального фонду. Водночас значні кошти продовжують спрямовуватися на виплату зарплат бюджетникам, соціальну підтримку населення, медицину та обслуговування державного боргу. Такий розподіл коштів свідчить про необхідність одночасно забезпечувати обороноздатність країни й підтримувати функціонування економіки та соціальної сфери в умовах повномасштабної війни.

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