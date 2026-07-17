Скільки військового збору сплатили українці за перше півріччя 2026

У січні – червні 2026 року до державного бюджету надійшло 94,2 млрд грн військового збору. Це на 19,2 млрд грн, або на 25,6%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. За перше півріччя 2025 року надходження становили 75 млрд гривень

Про це йдеться у матеріалі ДПСУ.

Найбільші суми військового збору сплачено платниками:

м. Києва – 31 млрд грн;

Дніпропетровської області – 10 млрд грн;

Львівської області – 7,6 млрд грн;

Харківської області – 5,9 млрд гривень.

Нагадуємо, що з 1 липня 2026 року сплата військового збору здійснюється на нові бюджетні рахунки, відкриті Державною казначейською службою України. Зміна реквізитів пов’язана із зарахуванням військового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

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Нові рахунки відкрито за всіма кодами класифікації доходів бюджету, що застосовуються для сплати військового збору, зокрема:

11011000 – військовий збір із доходів фізичних осіб;

11011001 – військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;

11011600 – військовий збір для окремих категорій платників, визначених Податковим кодексом України;

11011700 – військовий збір для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку;

11011800 – військовий збір для юридичних осіб – платників єдиного податку ІІІ групи.

«Рекомендуємо платникам перед перерахуванням коштів обов’язково перевіряти актуальні реквізити бюджетних рахунків. Зробити це можна в Електронному кабінеті платника або на вебпорталі ДПС у розділі «Рахунки для сплати платежів». Використання застарілих реквізитів може призвести до помилкового зарахування коштів та необхідності їх подальшого повернення або перерахування», — йдеться у повідомленні.

Редакція PSM звертає увагу, що військовий збір залишається одним із ключових джерел наповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни. Зростання надходжень свідчить не лише про зміни у податковому законодавстві, а й про збільшення обсягів офіційних доходів та активності платників податків.

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