Програма Національний кешбек запрацювала по-новому — Мінекономіки

З 1 березня програма «Національний кешбек» працює за новою моделлю: тепер кешбек на українські товари становить 15% або 5% — залежно від категорії товару

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки України.

Зазначається, що підвищений кешбек у 15% отримали товари у категоріях, де українські виробники конкурують із великим обсягом імпорту (частка перевищує 35%).

Йдеться про непродовольчі товари — одяг, взуття, косметику, побутову хімію, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярію. Також підвищена ставка поширюватиметься на окремі продукти, зокрема тверді та м’які сири, а також деякі види макаронів і круп.

У категоріях, де національні виробники вже мають сильні позиції, діє ставка 5%.

Це хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця та олія, овочі, фрукти, риба та консерви, солодощі, снеки, напої та соуси, ліки й товари для саду.

«Такий підхід дозволить більш ефективно підтримувати українських виробників і стимулювати попит на продукцію вітчизняного виробництва», — зазначають у Мінекономіки.

Нагадаємо, що до 28 лютого 2026 року діяла єдина ставка кешбеку — 10% на всі товари, що підпадають під програму.

Читайте також: Відразу 6 компаній хочуть купити «Мотор-Банк» та PINbank

Як працює оновлена модель Нацкешбеку в ефірі телеканалу «Суспільне Новини» розповів радник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

За його словами, за весь період дії програми її активними учасниками стали майже 4,9 млн українців. Загальна сума виплаченого кешбеку перевищила 6,7 млрд грн. Отримані кошти громадяни спрямовували на оплату комунальних і поштових послуг, купівлю ліків, книжок та продуктів українського виробництва, а також на донати для ЗСУ — фактично повертаючи ці гроші в економіку.

Як і раніше, кошти надходитимуть на картку Національний кешбек орієнтовно після 20 числа місяця, що настає після здійснення покупки.

Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував оновлений механізм програми.

«У нинішньому вигляді програма остаточно втрачає логіку та глузд з точки зору споживача, – написав Гетманцев у Telegram. — Особливо пікантними виглядають заяви про підтримку вітчизняного виробника, якого у результаті внесених змін роблять заручниками імпортерів та виробників іноземної продукції».

За словами Гетманцева, для громадян фактичний розмір кешбеку зменшиться вдвічі під час купівлі товарів, де українські виробники вже домінують на ринку з часткою 65% і більше. Йдеться передусім про недорогі продукти та повсякденні споживчі товари.

Як перевірити товар

Дізнатися, чи нараховується кешбек та який саме відсоток діє, можна через сканер штрихкодів у застосунку Дія. Для цього потрібно навести камеру на штрихкод товару.

На що можна використати кешбек

Нараховані кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг, донати на ЗСУ, поштові послуги, придбання продуктів і ліків українського виробництва або книг.

Нагадаємо, що у 2026 році світ очікує нова хвиля розвитку штучного інтелекту (ШІ/AI) — від систем, які просто дають відповіді, до технологій, що виконують завдання замість людини. Україна також рухається в цьому напрямі: Мінцифри заявляє про перехід до «агентивної держави», де ШІ-інструменти автоматизують бюрократію та допомагають громадянам у повсякденних ситуаціях. Мінцифри визначило п’ять ключових трендів у ШІ на 2026 рік — і розповіло, які рішення вже запускають у державних сервісах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей зберігають підприємці в банках

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей