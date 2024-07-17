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Мобільні оператори мають забезпечити 10 годин роботи мережі без світла — Держспецзвʼязку

17.07.2024 18:20
Ольга Деркач
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Державна служба спеціального звʼязку та інформації України зобовʼязала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

Мобільні оператори мають забезпечити 10 годин роботи мережі без світла — Держспецзвʼязку

Мобільні оператори мають забезпечити 10 годин роботи мережі без світла — Держспецзвʼязку Фото: freepik.com

Про це йдеться в повідомленні служби на офіційному вебсайті.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги до операторів мобільного звʼязку. Якщо раніше вимагалося забезпечувати доступність звʼязку під час відключень електроенергії до 4 годин, то зараз такі вимоги сягають 10 годин.

Також компанії мають забезпечити додатковим автономним джерелом живлення до 60% базових станцій мобільного звʼязку. Ця вимога має бути виконана до 1 жовтня 2024 року. Далі з кожним місяцем кількість таких станцій збільшуватиметься: 70% — до 1 листопада, 80% — до 1 грудня та 100% — до 1 лютого 2025 року.

Крім того, до 1 грудня 2024 року 25% базових станцій у всіх областях мають бути під’єднані до стаціонарного або пересувного генератора із запасом паливно-мастильних матеріалів або змінною акумуляторною батареєю на 72 години.

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Вимоги стосують і спецслужб — 101, 102, 103, 104 та 112. Всі вони (100%) до 1 вересня мають бути підключені до генератора або акумулятора з запасом матеріалів на 72 години.

Такі ж вимоги висуваються до 70% транспортних вузлів та регенераційних пунктів магістральних та регіональних електронних комунікаційних мереж, а також до 100% локальних радіомереж доступу до мережі інтернет у громадських місцях. Ці вимоги мають бути виконані до 1 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Київстар та Дія запустили нову послугу. Київстар запровадив нову послугу — привʼязка номеру до паспорта через Дію.

Раніше ми писали, скільки заробили Київстар, lifecell та Vodafone з одного клієнта у 2024 році. Трійка найбільших мобільних операторів України — Київстар, Vodafone та lifecell — з початку 2024 року втрачають маржинальність, але водночас нарощують інвестиції у власні мережі.

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Рубрики: КиївстарКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніlifecellДержавні органиІнтернетVodafone
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