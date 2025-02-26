Як покращити кредитну історію: поради експерта

Кредитна історія — це ключовий фактор, що впливає на можливість отримати позику, оформити розстрочку чи скористатися фінансовими послугами на вигідних умовах. Під час війни фінансова стабільність залишається серйозним викликом для багатьох українців, тому підтримка позитивної кредитної історії може бути вкрай важливою

Чим вища кредитна оцінка, тим легше отримати фінансову підтримку. Якщо ж ваша історія має негативні відмітки, це не означає, що ситуацію неможливо виправити. Фахівці кажуть, що є ефективні методи, які допоможуть не лише покращити кредитний рейтинг, а й знизити ризики у майбутньому. Як це зробити — розглянемо далі.

Що таке кредитна історія та яка інформація в ній міститься?

Для початку нагадаємо, що кредитна історія — це сукупність даних про фізичну або юридичну особу, яка відображає виконання фінансових зобов’язань за кредитами та іншими борговими угодами. Вона містить відомості про те, наскільки сумлінно позичальник погашав заборгованість, а також іншу відкриту інформацію, що може впливати на оцінку його кредитоспроможності.

Формуванням та зберіганням кредитних історій займаються бюро кредитних історій (БКІ) — спеціалізовані установи, створені виключно для цієї діяльності. В Україні такі бюро працюють у межах законодавства та надають інформацію банкам, небанківським фінансовим компаніям та іншим установам, що пропонують кредитні послуги або відстрочку платежу.

До кредитної історії входять такі категорії інформації:

ідентифікаційні дані — персональна інформація, що дозволяє точно встановити особу позичальника;

фінансові зобов’язання — відомості про чинні та погашені кредити;

офіційні дані — інформація, зібрана з державних реєстрів та відкритих баз даних;

запити та операції з кредитною історією.

Кредитна історія містить інформацію про кредитні картки, їхні ліміти та баланси, інформацію про видані позики, строки їхнього погашення та регулярність платежів. Важливу роль відіграє історія виплат, зокрема своєчасність і повнота внесення коштів. Також враховуються поточні борги та прострочені заборгованості перед кредиторами. Окремим фактором є кількість запитів від фінансових установ, що свідчить про частоту перевірок вашої кредитної репутації.

Бюро забороняється збирати та зберігати в кредитних історіях інформацію про фізичних осіб щодо:

національності, расового та етнічного походження;

політичних поглядів;

релігійних і філософських переконань;

стану здоров’я;

членства в партіях та інших об’єднаннях громадян.

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Як покращити кредитну історію?

Щоб розібратися у цьому питанні ми звернулися за коментарем до лідера ринку небанківського кредитування України — компанії Moneyveo.

«Бойові дії, нестабільність доходів і зростання витрат створюють серйозні фінансові виклики для українців. У таких умовах важливо не лише знаходити можливості для фінансової підтримки, а й зберігати доступ до кредитних ресурсів у майбутньому. Кредитна історія впливає на те, чи зможе людина отримати фінансову допомогу на вигідних умовах, чи буде змушена сплачувати вищі відсотки або взагалі отримає відмову. А після перемоги країна потребуватиме активного відновлення, і хороша фінансова репутація допоможе українцям легше розпочати власну справу, отримати кредит на житло чи скористатися іншими фінансовими інструментами. Саме тому зараз важливо підтримувати фінансову дисципліну та контролювати свою кредитну історію», — радить СЕО Moneyveo Сергій Сінченко.

Серед найбільш важливих моментів він виділив:

Реструктуризацію боргів.

«Якщо через бойові дії чи економічні труднощі ви не можете виконати свої фінансові зобов’язання, ми завжди готові обговорити можливість реструктуризації вашого боргу. Це допоможе уникнути суттєвого погіршення кредитної історії та дасть вам більше часу для погашення заборгованості», — пояснив Сінченко.

Оптимізацію кредитних ліній.

«Якщо у вас кілька кредитів, спробуйте визначити пріоритетність погашення: спочатку закривайте найменші борги або ті, де найвища ставка. Також можна розглянути консолідацію кредитів, щоб оптимізувати умови виплат», — порадив він.

Моніторинг кредитної історії.

«Регулярний моніторинг кредитної історії допоможе вчасно виявити неточності або можливі проблеми, щоб оперативно їх виправити та уникнути неприємних ситуацій у майбутньому», — наголосив СЕО Moneyveo.

Підвищення кредитного ліміту.

Якщо ваша кредитна історія залишається стабільною, є сенс звернутися до фінансової установи за підвищенням ліміту. Це допоможе вам зберегти гнучкість у важкі часи.

Ще одна, хоч і не зовсім очевидна порада, — не використовуйте повний ліміт кредиту. Краще, щоб на кредитній картці завжди залишалося хоча б 20-30% від доступного ліміту. Це показує кредиторам, що ви відповідально керуєте своїми фінансами, не залежите від кредитних коштів на 100% і здатні контролювати витрати. Такий підхід позитивно впливає на ваш кредитний рейтинг і підвищує шанси на отримання вигідніших умов у майбутньому.

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Також експерти пропонують наступний шлях виправлення поганої кредитною історії.

Спочатку варто звернутися до небанківської фінансової установи, яка надає позики. Зазвичай це невелика сума на короткий термін. Наприклад, якщо вам схвалили кредит у розмірі 1000 гривень, головне — повернути його вчасно або навіть трохи раніше зазначеного у договорі терміну.

Наступний крок — отримати у цій же компанії більшу суму, наприклад, 2000-3000 гривень, і знову виплатити її без прострочень. Це допоможе поступово покращити вашу кредитну історію та підвищити рівень довіри фінансових установ.

Лише після успішного виконання попередніх етапів можна розраховувати на отримання більшої суми кредиту — від 5000 до 10 000 гривень і вище на картку під вигідніші умови.

Таким чином, відновлення кредитної історії — це поступовий процес, що вимагає дисципліни та відповідального підходу. Крок за кроком ви зможете довести свою фінансову надійність та повернути доступ до вигідного кредитування.

Як перевірити кредитну історію?

Зробити це можна кількома способами:

Через бюро кредитних історій (БКІ).

В Україні діє кілька офіційних бюро, зокрема Українське бюро кредитних історій (УБКІ), Міжнародне бюро кредитних історій (МБКІ) та Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (ПВБКІ). Ви можете подати запит через їхні офіційні сайти, застосунки або особисто звернутися до офісу.

Через банки та фінансові сервіси.

Деякі банки та фінансові установи надають доступ до кредитної історії у своїх мобільних застосунках або через інтернет-банкінг.

Безкоштовний запит раз на рік.

Відповідно до закону, кожен громадянин України має право раз на рік безкоштовно отримати свою кредитну історію в одному з бюро. Додаткові запити можуть бути платними.

Щоб дізнатися свою кредитну історію, потрібно вказати паспортні дані, ІПН та пройти ідентифікацію. Наприклад, в УБКІ достатньо зазначити номер телефону та дату народження. А також через Дія.Підпис та SmartID.

Регулярна перевірка допоможе уникнути помилок у звіті та своєчасно виправити можливі неточності.

Що робити, якщо у кредитній історії є помилки?

Помилки у кредитній історії можуть виникати через технічні збої, людський фактор або неправильно передані дані від фінансових установ. Якщо ви виявили некоректну інформацію у своєму звіті – наприклад, прострочення, якого не було, або кредит, який ви не оформлювали, — важливо негайно вжити заходів для її виправлення.

Спочатку варто звернутися до бюро кредитних історій (одне з вищезгаданих). Ви можете подати офіційний запит через сайт, електронною поштою або особисто.

Якщо людина оскаржує дані у своїй кредитній історії, бюро має тимчасово позначити її статус відповідною відміткою та протягом п’яти робочих днів звернутися до організації, яка надала спірну інформацію, щоб перевірити її достовірність.

У разі змін або видалення даних бюро повідомляє про це заявника, організацію, що надала інформацію, а також усіх, хто запитував цю кредитну історію протягом останнього року. Оновлені відомості надсилаються не пізніше ніж через два дні після внесення змін.

Висновок

Cьогодні аналізом кредитних історій займаються автоматизовані системи, які беземоційно оцінюють вашу фінансову дисципліну на основі чітких алгоритмів. Переконати їх у своїй надійності можна лише одним способом — наповнити базу даних позитивними кейсами, що підтверджують вашу відповідальність у виконанні фінансових зобов’язань. Вплинути на рішення співробітників банку чи фінансової установи вже не вдасться, адже саме кредитний рейтинг відіграє ключову роль. Тому підтримка гарної кредитної історії — це не просто рекомендація, а необхідність для тих, хто прагне мати доступ до вигідних фінансових можливостей у майбутньому.

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