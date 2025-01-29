Як вигідно взяти небанківський споживчий кредит у 2025

Коли швидко потрібна грошова допомога, небанківські кредити стають зручним і доступним рішенням — 24/7 та з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. У статті ми розглянемо, як правильно користуватися цим фінансовим інструментом та поділимося декількома важливими порадами

Небанківське кредитування стрімко набирає популярності

Завдяки посиленому регулюванню фінансового сектору України ринок небанківського кредитування стає все більш прозорим, безпечним та вигідним. Отримати гроші люди можуть онлайн за кілька хвилин без відвідування відділень, що робить цей тип кредитування також досить зручним.

Варто згадати і за менш жорсткі вимоги до позичальників (порівняно з банківською системою). Це дозволяє навіть людям з низьким кредитним рейтингом або нестабільним доходом отримати фінансову допомогу.

Мінімальна документація — ще одна причина, чому ця галузь так швидко розвивається. Для отримання кредиту потрібні лише паспорт, ІПН та активна банківська картка. Немає потреби у довідках про доходи чи поручителях.

Фінтех-компанії здебільшого спеціалізуються на короткострокових кредитах (від кількох днів до кількох місяців). Це може стати ідеальним варіантом для тих, кому потрібні кошти на короткий період і хто планує швидко погасити заборгованість. Проте для тих, хто шукає кредити з тривалим терміном погашення, цей формат може бути менш зручним.

Щодо вартості кредиту в фінкомпаніях, то варто зазначити, що сьогодні різниця між банками та небанківськими сервісами у денних процентних ставках практично стерлася. Це відбулося на фоні того, що Національний банк України встановив граничний розмір процентних ставок за небанківськими кредитами на рівні 1% за день.

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Як вибрати компанію для співпраці, на що звернути увагу?

Щоб розібратися у цьому питанні ми звернулися за коментарем до лідера ринку небанківського кредитування України — компанії Moneyveo.

«При виборі сервісу для отримання короткострокових кредитів варто звернути увагу на наявність ліцензії та регулювання, чіткість умов кредитування, якість клієнтської підтримки, відгуки клієнтів, а також на соціальну відповідальність компанії, бо це свідчить про її надійність, етичність та довгострокову орієнтацію. Бізнеси, які активно підтримують суспільно важливі ініціативи, зазвичай більш прозорі у своїй діяльності та турбуються про довіру клієнтів. До того ж, обираючи такі компанії, споживачі можуть відчувати, що їхній вибір сприяє позитивним змінам у суспільстві», — вважає СЕО Moneyveo Сергій Сінченко.

Наприклад, Moneyveo прагне бути не лише фінансовим партнером, але й активним учасником суспільних змін. У компанії зазначили, що підтримують ініціативи, спрямовані на допомогу тим, хто цього потребує найбільше, та працюють над створенням інклюзивного та сталого майбутнього для України.

Також раніше ми писали, що попри всі труднощі ведення бізнесу в умовах війни, у 2024 році компанія значно розширила програму HelpbyMoneyveo. Ця програма включає підтримку військових, допомогу дітям-сиротам, тяжкохворим дітям.

Обираючи компанію важливо звернути увагу і на те, як ваші дані будуть захищатися. Зокрема, це акредитація Service Provider Level 1 згідно зі стандартом PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — це найвищий рівень сертифікації, який підтверджує відповідність компанії вимогам безпеки у сфері роботи з платіжними картками. Зазвичай надійні компанії пишаються такими досягненнями та публікують дані про них на своїх сайтах.

Також один із найважливіших критеріїв вибору — прозорість. Процентна ставка за кредитами має вказуватися одразу при оформленні кредиту і залишатися незмінною. Наявність прихованих платежів — недопустима.

Звертайте увагу також на визнання компанії у престижних галузевих преміях, як-от PaySpace Magazine Awards 2024.

На сайті кредитора обов’язково повинен бути калькулятор, за допомогою якого клієнт може розрахувати суму до повернення згідно з обсягом та терміном кредиту.

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Як вигідно взяти кредит: кейс Moneyveo

Moneyveo пропонує ряд конкурентних переваг, які роблять сервіс привабливим для користувачів.

По-перше, низькі процентні ставки. Компанія створила програму «Дамо краще, ніж конкуренти», щоб забезпечити для своїх клієнтів найвигідніші умови на ринку.

«А якщо ви все ж таки знайдете кращу пропозицію, покажіть її нам — ми запропонуємо вам ще вигідніший варіант у рамках цієї програми», — наголошують у компанії.

По-друге, Moneyveo надає великі знижки — до -80%, що дозволяє клієнтам суттєво заощаджувати на витратах за кредитами. Цей механізм щодня служить порятунком для багатьох тисяч українців, оптимізуючи фінансове навантаження.

Також перевагою є висока швидкість обслуговування. Заповнивши заявку на сайті, вказавши суму та строк, ви отримаєте рішення за кілька хвилин. Перше оформлення займає близько 8 хвилин, повторне — до 2 хвилин, а кошти миттєво перераховуються на вашу картку.

«У нас прозорі умови кредитування: всі вони чітко прописані, без прихованих комісій та непередбачуваних платежів», — пояснюють представники бренду.

Moneyveo — надійна фінансова компанія, яка отримала міжнародний сертифікат PCI DSS найвищого рівня.

«Нещодавно ми знову підтвердили відповідність стандарту безпеки даних платіжних карток версії 3.2.1, отримавши високу оцінку від Compliance Control Ltd», — розповіли експерти Moneyveo у коментарі для PSM.

Ще компанія пропонує зручні строки користування та суми. Ви можете погасити кредит через Особистий кабінет, різноманітні сервіси, онлайн чи офлайн — як вам зручніше.

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Декілька порад для тих, хто хоче взяти небанківський споживчий кредит

По-перше, реалістично оцінюйте спроможність оплати кредиту — це допоможе уникнути непотрібних боргів та зобов’язань. Також важливо порівняти пропозиції від різних компаній.

Перед підписанням договору будьте уважні: прочитайте кожен пункт, навіть якщо це займе деякий час. Якщо щось не зрозуміло, не соромтеся звернутися до працівників обраної компанії за роз’ясненнями. Зверніть увагу на розмір процентів і перевірте графік платежів. Зверніть увагу, що можуть бути додаткові комісії, такі як плата за видачу кредиту або за його обслуговування.

Якщо з якихось причин ви не зможете вчасно внести платіж, скористайтеся можливістю пролонгації кредиту згідно умов підписаного договору. Провідні небанківські фінустанови завжди готові піти на зустріч клієнтам.

Коли ви завершите погашення кредиту, обов’язково запросіть довідку, що заборгованість погашена. Це дасть вам впевненість, що ви повністю закрили кредит і не маєте додаткових зобов’язань.

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