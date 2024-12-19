Хто стоїть за розвитком фінтеху в Україні: знайомство з лідерами галузі

Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, бути керівником українського бізнесу — це не лише про управління компанією. Це про підтримку обороноздатності країни та громадян, наповнення бюджету, внесок у розвиток ключових галузей та повну самовіддачу в цілому. Особливо це стосується фінтеху — індустрії, яка продовжує впроваджувати інновації та задавати нові стандарти навіть у найскладніші часи. У цьому матеріалі ми познайомимо вас із очільниками провідних фінтех-компаній України, які своїм прикладом демонструють, як має виглядати справжній лідер

Ми часто говоримо про досягнення компаній, їхні проривні технології та місце на ринку. Але за кожним успіхом стоять люди — лідери, чиї ідеї, рішучість і стратегічне бачення визначають напрямок розвитку. Сьогодні ми поговоримо саме про них — про керівників, які формують майбутнє українського фінтеху.

Сергій Сінченко, СЕО Moneyveo

Це одна з ключових постатей українського фінтеху, чий внесок у розвиток галузі вже неодноразово відзначено як на національному, так і на міжнародному рівнях. Його досягнення здобули визнання українців під час PSM Awards 2023, — тоді Сінченко увійшов у трійку переможців у номінації «Експерт року». Завдяки його управлінському таланту та стратегічному баченню компанія Moneyveo не лише стала лідером ринку небанківського онлайн-кредитування, але й продемонструвала, як інновації можуть поєднуватися з високими стандартами соціальної відповідальності.

Програма HelpbyMoneyveo, ініційована Сергієм Сінченком з початком повномасштабної війни, стала прикладом того, як бізнес може підтримувати суспільство у важкі часи. Ініціативи включають фінансову допомогу благодійним фондам, дитячим будинкам, підтримку діючих військових та ветеранів, а також внесок у гуманітарні проєкти.

Цьогоріч Сергій отримав від генерала-майора Богдана Бондара Відзнаку Голови Адміністрації державної спеціальної служби транспорту Міністерства України III ступеня за вагому та ефективну підтримку виконання завдань за призначенням, включаючи заходи з гуманітарного розмінування. Ця нагорода — чергове визнання його активної участі у вирішенні суспільно значущих проблем.

У травні цього року Сінченка також було обрано до складу ради U.S.-Ukraine Business Council (USUBC), що є важливим свідченням зростання його впливу на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що USUBC сприяє розвитку міжнародних бізнес-зв’язків, що відкриває нові можливості для залучення іноземних інвестицій та розширення експортного потенціалу українських компаній. Завдяки діяльності організації, вітчизняний бізнес отримує доступ до експертизи та ресурсів провідних іноземних компаній і організацій.

Під керівництвом Сінченка Moneyveo досягла значного зростання та стала однією з найтехнологічніших в Україні. На сьогодні сервісом компанії користуються понад 1,35 мільйона українців, які отримали вже понад 7,68 мільйона кредитів на суму більше ніж 38 мільярдів гривень. Moneyveo працює 24/7, забезпечуючи миттєве надання коштів, прозорі умови співпраці та надійний захист персональних даних клієнтів, надаючи таким чином широким верствам населення доступ до фінансових послуг і сприяючи фінансовій інклюзії, що особливо важливо в умовах війни.

Під керівництвом Сергія Moneyveo підтверджує свій статус не лише як лідера ринку, а й як однієї з найтехнологічніших компаній України. Це єдина небанківська фінтех-компанія, включена до каталогу перспективних IT-проєктів, створеного Міністерством цифрової трансформації разом із асоціацією IT Ukraine та агентством TopLead.

Визнання на державному рівні, міжнародний авторитет та ефективне керівництво провідною фінтех-компанією роблять Сергія Сінченка однією з найбільш знакових фігур українського бізнесу, яка заслуговує на особливу увагу серед лідерів галузі.

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Олег Гороховський, співзасновник monobank

Український бізнесмен, банкір, співзасновник компанії Fintech Band та проєктів monobank і британського Koto, колишній перший заступник голови правління «ПриватБанку» (до націоналізації).

Олег неодноразово здобував визнання у престижних галузевих рейтингах і конкурсах. Минулого року він переміг відразу в декількох номінаціях PaySpace Magazine Awards, отримавши звання «Експерт року» та «Інфлюенсер року». Ці відзнаки підтверджують його вагомий внесок у розвиток фінансових технологій і вплив на ключові тенденції у сфері фінтеху.

Олег Гороховський та його команда вивели monobank на рівень одного з найкращих банків та найуспішніших фінтех-проєктів України. Станом на 13 листопада 2024 року він був другим за кількістю випущених карток у країні, послугами установи користувалися близько 9 млн активних клієнтів. Для порівняння, лідером ринку залишається державний ПриватБанк із 28,2 млн клієнтів, а третю позицію займає Ощадбанк із 7,35 млн.

Ці цифри підкреслюють масштаб успіху монобанку, який завдяки своєму інноваційному підходу, клієнтоорієнтованим сервісам та зручності використання зумів посісти гідне місце на фінтех ринку України.

Гороховський також робить вагомий внесок у розвиток цифрових сервісів в Україні. Зокрема, як консультант Міністерства цифрової трансформації він зробив вагомий внесок у розвиток Дії, яка стала ключовим інструментом для цифровізації державних послуг.

Дуже важливою, особливо в умовах війни, стала функція «Банка» — інструмент для простого та прозорого збору коштів на різні цілі, включно з підтримкою Збройних сил України. Завдяки цій ініціативі було зібрано мільярди гривень, які спрямували на оборону та гуманітарну допомогу.

Крім фінтеху, команда монобанку активно розвиває нові напрямки. Одним із таких є вихід на ринок ритейлу.

Олексій Авраменко, CEO EasyPay

Генеральний директор провідної української FinTech групи EasyPay, яка понад 17 років розвиває платіжну інфраструктуру України. У 2006 році Олексій Авраменко привіз до країни перший платіжний термінал, що стало початком формування масштабної мережі. Наразі в Україні вже працює понад 19 тис. активних терміналів EasyPay, які обслуговують мільйони користувачів.

У 2009 році він створив першу українську небанківську платіжну систему «Фінансовий світ». Сьогодні це найбільший небанківський оператор платіжних послуг, визнаний НБУ як важливий об’єкт платіжної інфраструктури.

Під керівництвом Авраменка EasyPay активно розвиває концепцію «розумного міста» (Smart City) в Україні, впроваджуючи електронні квитки, автоматизовану систему оплати проїзду E-Pass, та інші цифрові рішення для покращення міської інфраструктури.

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Олексій неодноразово здобував визнання у престижних галузевих преміях. Зокрема, на церемонії PaySpace Magazine Awards 2023 він посів третє місце у номінації «Експерт року», що підкреслює його значний внесок у розвиток фінансових технологій в Україні.

Також зазначимо, що CEO EasyPay активно підтримує Збройні Сили України та гуманітарні ініціативи. Компанія створила спеціальний розділ «Допомога ЗСУ» на своєму сайті, у мобільному застосунку та в терміналах самообслуговування, що дозволяє користувачам швидко переказувати кошти на потреби армії та гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії.

Андрій Кривошапко, генеральний директор NovaPay

Розпочав свою кар’єру в групі компаній «Нова пошта» у 2003 році. За два десятиліття він реалізував численні проєкти у фінансовій сфері, маркетингу, продажах, логістиці та інформаційних технологіях. Завдяки своєму стратегічному баченню та досвіду, майже 17 років обіймає керівні посади, а також здобув диплом MBA у Міжнародному інституті бізнесу (МІБ).

У квітні 2016 року Кривошапко очолив компанію, відому тоді як «Пост Фінанс», і перетворив її на одного з ключових гравців фінансового сектору України, нині відомого як NovaPay. Під його керівництвом було створено та запущено власну платіжну систему, що стала важливою частиною фінансової інфраструктури країни. Компанія вийшла за межі обслуговування логістичних процесів і почала пропонувати клієнтам широкий спектр фінансових продуктів, незалежних від логістики.

NovaPay здобула визнання Національного банку України, отримавши статус важливого об’єкта платіжної інфраструктури. За підсумками 2023 року компанія перерахувала до державного бюджету 1,2 млрд грн податків, що на 44% більше порівняно з 2022 роком. Цьогоріч NovaPay продовжила демонструвати позитивну динаміку. За перші дев’ять місяців вона вже перерахувала до держбюджету понад 1 млрд грн (на 22% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року) та інвестувала в перемогу 4,5 млн грн.

Загальна кількість здійснених транзакцій за цей час — 292 млн. Це на 16% більше порівняно з третім кварталом 2023 року. Всього через систему пройшло переказів на 213,7 млрд грн, цей показник на 29% більше, ніж минулого року.

Це лише кілька прикладів видатних лідерів, які формують майбутнє фінтеху України. Їхній внесок у розвиток галузі, впровадження інновацій і підтримку суспільства надихає та задає високі стандарти для всієї індустрії. Проте фінтех-спільнота нашої країни набагато ширша, і в ній ще багато талановитих керівників, чиї ідеї та рішення змінюють не лише ринок, а й життя людей. Вони продовжують доводити, що навіть у складні часи український бізнес здатний не лише вистояти, а й стати прикладом для всього світу.

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